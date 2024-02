De la exigencia a Kevin al 'quarterback' Manu Molina

Siempre se detiene en algún nombre propio Sergio Pellicer. El entrenador del Málaga pone un listón más alto a ciertos jóvenes con potencial. Kevin es un ejemplo de ello: "Le quiero mucho, es el jugador que me saca una sonrisa. De Navidad no ha venido al nivel que esperamos. Exijo a todos, Dani Lorenzo, Larrubia, Kevin que les pido más. Ahora no está entrando, pues tiene que mejorar, he hablado con él. En dos o tres años si entiende el juego, va a jugar al primer nivel, pero hay un proceso. Que vuelva a recordarnos al Kevin que debutó y el de la primera vuelta, que cada balón que cogía era ocasión de peligro. Ahora los entrenadores no llevamos 25 jugadores, hoy en día llevamos 25 empresas, con sus entornos, redes sociales. En mi época era otra cosa, ahora hay mucho ruido alrededor de los jugadores. Como padre malo intento gestionarlo para que sea lo mejor para el Málaga y para él".

Y de los jóvenes al papel de los veteranos, especialmente el de Manu Molina, que se está adueñando del centro de campo: “A veces parar el partido es jugar rápido. David y Manu dan ese ‘timing’. Manu es un ejemplo, tuvo lesiones, el otro día hizo su mejor partido, nuestro quarterback y además suma en esa presión. Su estado de forma es muy alto y hay que aprovecharlo. Se lo ha ganado superando momentos de lesiones. El elogio debilita, pero se lo ha ganado y ahora tiene que darle continuidad. Tocamos madera porque cuando uno está en estado de forma óptimo hay que cuidarlo porque siempre pasan cosas”.

Acerca de Dioni

"A Dioni hay que dejarlo tranquilo. Tiene muchísima experiencia. Yo he hablado con él, pero no esta semana, hace tiempo, como con todos. Es un jugador de mucha experiencia y que ha marcado siempre y los va a seguir marcando. Al malagueño cuando está en su tierra se le mete una presión añadida. Cuando está en su casa y no juega parece que sea un mundo. Tenemos que calmarnos todos, va a marcar goles. Yo estoy muy contento con su rendimiento. En estos últimos partidos por el plan hemos pensado que podía ayudar de otra manera. También tenemos a Javi y Juan, aunque sea otro perfil, para ayudarnos en esa posición. Van a aparecer oportunidades para todos. Ante los problemas veo soluciones. Roberto nos estaba dando unas cosas y ahora otros nos darán otras".