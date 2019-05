Claves sobre Tigha y el Esbjerg

"No activaremos la opción de compra que tenemos por Tighadouini. Ha demostrado ser un futbolista tan hábil como creíamos y esperábamos, pero también tenemos que decir que no ha jugado tantos minutos como quisiéramos debido a varias lesiones menores”. Son palabras del director deportivo del Esbjerg, Jimmi Nagel en el diario Bold de Dinamarca y de las que se hizo eco El Desmarque. Hay que recordar que el extremo de origen marroquí se marchó cedido el pasado verano al club danés tras ser descartado por Caminero y Muñiz.

Contrastan las palabras del dirigente danés con las del técnico del Esbjerg. No fue tan tajante John Lammers acerca del futuro de Adnane Tighadouini. "Es un jugador habilidoso que puede marcar la diferencia. No estaba en forma cuando llegó aquí y probablemente no hicimos lo suficiente para que se pusiera a tono antes de utilizarlo, de ahí que se lesionara. Pero ha ido mejorando hasta llegar al cien por cien al final. Sabemos que puede hacer la diferencia y podría continuar. En ese caso, debemos tener un plan con él en lo que se refiere a coger la forma física", aseveró el entrenador.

Habrá que ver qué sucede con el futbolista holandés, que tiene contrato con el conjunto de Martiricos hasta el 30 de junio de 2020. Fue firmado en 2015 por alrededor de 750.000 euros procedente del NAC de Breda.