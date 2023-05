La fundamental sintonía entre Kike Pérez y Sergio Pellicer

Para el buen funcionamiento de un club de fútbol es fundamental que exista conexión entre áreas y, especialmente, entre sus cabezas visibles. De momento, en el Málaga parece que la conexión entre el director general y el entrenador es fluida. Lo han verbalizado públicamente tanto Kike Pérez como Sergio Pellicer.

El técnico de Nules es consciente de que el vitoriano no para de insistir en su continuidad independientemente de la categoría y le devuelve con cortesía los elogios: "Agradezco esas palabras. Nos ve trabajar y hay buena conexión. Kike ha venido con aire fresco y una tormenta de ideas. Necesitamos un torrente de ideas nuevas, es así, y él las tiene. En Ponferradina han pasado tres entrenadores y aquí yo soy el tercero, esto es una silla eléctrica. Por desgracia o por fortuna, nuestro va en 90 minutos. Tenemos que estar centrados y focalizados en Ponferrada. Todo el mundo sabe el apego que tengo, que tenemos, esto es una familia para mí. A final de temporada haremos balance en todos los aspectos”.

Hace tan solo unos días Pérez fue el que ensalzó las virtudes de Pellicer: "Va a ser el entrenador en Segunda o Primera RFEF. Cuando consigues el entrenador idóneo, yo no le conocía de nada, estoy mañana, tarde y noche, le veo trabajar, cómo entiende el club, el juego, cada entrenamiento, las horas que trabaja... Puede decir la gente que no trabaje tanto... Pero hay que trabajar muchas horas, muchos aspectos concretos, cuanto más trabajas más suerte tienes. Quiere al club por encima de todo, no tiene horas del día y ahí están los resultados. Y ves cómo gestiona al grupo en una situación tan complicada y piensas 'este es mi entrenador'".

La opinión sobre Lumor Agbenyenu

Lumor comunicó públicamente que ha alcanzado un acuerdo con el Málaga, que admite la improcedencia de su despido hace casi dos meses. Pellicer despejó al río cuando le preguntaron en rueda de prensa por las novedades con respecto al lateral, algo que ya poco le incumbe: "Lumor no va a estar mañana, no viajará mañana, nada más que decir”.