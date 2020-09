Las gracias de Iván Jaime en el adiós

Iván Jaime llegó en edad alevín al Málaga y se marcha con 20 años al Famalicao portugués. Debutó con el primer equipo, pero no llegó a consolidarse como hubiera podido esperarse por la calidad que atesora en sus botas. Tendrá que salir a demostrarla al país vecino.

"Ocho años después me despido del Málaga CF. En los que he disfrutado cada una de las temporadas que he jugado aquí. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas con las que me he cruzado en este camino. Os deseo lo mejor y toda la suerte del mundo. GRACIAS MÁLAGA", era la despedida del jugador malagueño a través de las redes sociales. Ahora se une a un equipo de la primera división portuguesa.