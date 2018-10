La 'gripe' FIFA blanquiazul

Se aproxima la segunda ventana de selecciones de la temporada y el Málaga vuelve a sufrir el conocido como virus FIFA con particular fuerza, casi como una gripe. El debate lleva tiempo sobre la mesa, Juan Ramón Muñiz ya reclamó que hubiera parón en Segunda División. "Se pagan traspasos por jugadores, se mueve cierta cantidad de dinero, hay buenos jugadores, hay televisión cada domingo. Todos los equipos tienen internacionalidades. Sería beneficioso que la categoría parase si hay partidos internacionales", lamentaba hace varias semanas en sala de prensa el técnico costasoleño. No lo usaba como excusa, la planificación se hizo contando con ello, pero el suyo es el equipo con más internacionales de la competición y eso, se quiera o no, es un lastre.

Hasta cinco futbolistas que esta temporada jugaron con el primer equipo han sido convocados con sus selecciones. Munir, N'Diaye, Haksabanovic, Hicham y también Abqar, estos dos por la sub 23 de Marruecos, aunque el club negocia con la federación magrebí para que no viajen ante la falta de efectivos en el extremo para Muñiz y los problemas que azotan al Malagueño de Dely Valdés.

Tras el Málaga, y con algunas listas aún por cerrar, hay equipos como Tenerife (Acosta y Chilunda), Sporting (Lod y Babin), Mallorca (Ndockyt y Valjent), Deportivo (Didier Moreno y Cristian Santos) o incluso el Lugo (Kravets y Aburjania) que previsiblemente perderán a al menos dos jugadores las próximas semanas. Y en los inmediatos perseguidores del conjunto malagueño, Granada y Las Palmas, solo irá con su selección el futbolista amarillo Hadi Sacko, en su segundo viaje con Mali.

El último malaguista en recibir la llamada de su combinado nacional fue Munir Mohand. El portero está entre los 26 elegidos por Hervé Renard para afrontar la tercera y cuarta jornada del clasificatorio a la Copa de África con la selección de Marruecos, pero lo más preocupante del caso es el viaje que le toca hacer al melillense. Su equipo se mide el sábado 13 de octubre a Islas Comores en Casablanca y el martes 16 disputa la vuelta en Comores, un archipiélago de solo tres islas al noreste de Madagascar. Mínimo se pierde el choque del viernes 12 contra el Albacete y, según la planificaciónde su federación, podría ser baja el siguiente viernes en Elche. Sería nuevo turno para el polaco Pawel Kieszek.

Hace un par de semanas que se conoció también la baja de Alfred N'Diaye. En su caso, el senegalés se perderá solo un partido: está citado por su país el próximo lunes, así que si no hay novedades, tras jugar contra el Dépor se irá para medirse también por partida doble con Sudán, el día 13 en Dakar y el 16 en Khartoum, perdiéndose solo el del Albacete y llegando a tiempo para el siguiente viernes.

En cuanto a Haksabanovic, el extremo cedido por el West Ham recibió la llamada de la selección sub 21 de Montenegro. Ultima la recuperación de su lesión muscular y si llega se mediría a Luxemburgo y Kazajistán los días 12 y 16 como clasificatorios para el Europeo de la categoría. Mientras, en la cantera, se refuerza el trabajo del portero Álvaro Fernández y el centrocampista Iván Jaime y estarán con la sub 19 del 10 al 16 de este mes para jugar contra Suiza, Bielorrusia y Andorra en la primera ronda previa continental.