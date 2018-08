El club se guarda una opción de recompra por Ignacio Abeledo

El Málaga se guarda una opción de recompra de Ignacio Abeledo. El futbolista onubense se marchó libre recientemente para incorporarse a la disciplina del Nàstic de Tarragona, con quien firmó para las dos próximas temporadas y donde ya luce sus colores y ayer se ejercitó de manera individual.

El extremo, que fue el pichichi del filial con una veintena de goles, mandó un mensaje de despedida a través de las redes sociales: "Me marcho con mi trabajo bien hecho y con el objetivo cumplido. Ha sido un honor compartir vestuario con mi familia del Atlético Malagueño. Me llevo momentos que jamás olvidaré y, sobre todo, gracias por el año que me habéis hecho pasar dentro y fuera del verde. Gracias a todos, os llevaré siempre en el corazón. ¡Vamos Málaga!".