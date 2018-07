La historia escondida de un calentón

Michael Santos fue uno de los grandes ausentes en el primer día de trabajo del Málaga en esta pretemporada. El viernes fue el día elegido para realizar las distintas pruebas médicas y de esfuerzo. Mañana, el del primer entrenamiento. El uruguayo tenía permiso para no estar. Eso comunicó el club de manera oficial. Nada extraordinario en realidad. Sin embargo, un enfrentamiento con un aficionado a través de Twitter sirvió para conocer los motivos del delantero charrúa para estar aún desconectado.

Un seguidor del Málaga publicó un tuit en el que utilizaba una foto de Santos en la playa con su hijo. El aficionado le reprochó que en lugar de estar en las pruebas del equipo blanquiazul andase de vacaciones. "Jugadores así no quiero en mi equipo, compromiso y actitud cero", remató en su publicación.

La reacción de Santos fue muy contundente, respondiendo directamente a su crítico: "¿Y vos que sabés de mí? ¿Sabías que hace un año no veía a mi hijo? ¿Que esta semana tuvo una semana de vacaciones por el colegio y que en Uruguay hace cinco grados de temperatura? No sabes nada, no se metan en mi vida privada. ¡Y cuando voy a un club, voy a dar todo como siempre, gracias!".

Un par de minutos más tarde, Santos volvió a publicar un comentario en la popular red social, también con tono beligerante. "¡Me tienen los huevos llenos, no se metan en mi vida privada, nada más. Porque nadie sabe lo que pasé o dejo de pasar, gracias!", redactó el futbolista.

Santos, cuyo 70 por ciento pertenece al Málaga, tiene una opción en su contrato similar a la de Jony, por la que puede salir a un Primera División cedido sin que el club de Martiricos pueda oponerse. La intención del jugador es salir de la disciplina blanquiazul.