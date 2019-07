Entre toda la vorágine de un mercado que se vive con intensidad pese a que los movimientos no terminan de cristalizar, el Málaga continúa su preparación con el segundo amistoso de esta pretemporada. Tras el empate (0-0) en Algeciras, el equipo de Víctor Sánchez del Amo se mide esta tarde (19:00, 101tv y YouTube) al Córdoba en la Ciudad Deportiva José Burgos Quintana de Coín.

La imagen mostrada en Algeciras fue correcta, con la falta de ritmo y frescura habituales en un primer partido de pretemporada. Se vio al equipo fatigado, pero aun así, como el mismo Diego González aseguraba después del choque, se podían ver detalles como la iniciativa con balón o la salida desde atrás que pretende inculcar Víctor. Aun así, todo el acople que se produzca ahora estará a expensas de la configuración de la plantilla definitiva, que poco o nada tendrá que ver con la que actualmente trabaja el técnico madrileño.

Lo cierto es que la situación no ha variado demasiado desde el partido del pasado viernes, aunque sí se da una baja sustancial como la de Fede Ricca tras poner rumbo a Bélgica para jugar cedido con el Brujas. El lateral sí que jugó en el Nuevo Mirador ante el Algeciras, fue titular en la primera parte y portó el brazalete de capitán con normalidad. Aquellos serían a la postre sus últimos minutos vestido de blanquiazul.

Tampoco se espera que Ontiveros salte al campo, al igual que ocurrió en Algeciras. La intención es evitar cualquier problema físico que comprometa su salida al Villarreal y que participe no deja de ser un riesgo añadido. Además, en lo meramente futbolístico, tanto Luis Hernández como David Lombán siguen con molestias y no estarán ante el Córdoba, que esta temporada jugará en Segunda B tras su descenso la última campaña.

Queda la duda de Shinji Okazaki, cuya oficialidad parece más próxima. En la entidad aseguran que incluso se podía haber esperado el OK definitivo de la propiedad al fichaje del japonés a lo largo de la tarde de ayer, algo que no ocurrió finalmente, pero sí que todo indica a que será cuestión de horas que el ex delantero del Leicester pueda vestir ya la nueva equipación blanquiazul, estrenada en Algeciras. Algo que, aun así, parece difícil que se produzca hoy mismo. Máxime cuando el jugador aún no ha completado un solo entrenamiento con el grupo.