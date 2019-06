La zurda de Reyes también tuvo su huella en Málaga

Pese a las idas y venidas tanto del tristemente fallecido José Antonio Reyes como del Málaga, son significativas las veces que el utrerano cruzó sus caminos con el conjunto blanquiazul. Su pronta eclosión lo llevó a pasar por La Rosaleda por primera vez en 2001 con 18 años recién cumplidos. Desde entonces, en 18 ocasiones se midió a los costasoleños, 10 de ellas en el coliseo de Martiricos. El conjunto blanquiazul es, de hecho, el noveno rival al que más veces se midió en su carrera.

Además de como sevillista, también se enfrentó al conjunto costasoleño con las camisetas de otros equipos como Atlético de Madrid y Espanyol. No obstante, su último paso por el estadio de La Rosaleda no fue como perico, sino más reciente. Y es que el pasado 13 de abril estuvo en la sorprendente victoria del Extremadura (1-2), aunque no participó y tuvo que ver todo el partido desde al banquillo. Apenas 493 minutos en nueve encuentros había podido disputar en Almendralejo, donde llegó en invierno para llevar a cabo la misma misión que ejecutó la pasada campaña en Córdoba.

Dos goles hizo al Málaga en su trayectoria, ambos en La Rosaleda con la camiseta del Sevilla. El primero, de penalti en un 3-2 de la temporada 2002/03; el segundo, en un 2-3 de la última jornada de la temporada 2014/2015, con Unai Emery en el banquillo. Aquel partido lo llegaron a poner 0-3 los hispalenses, que se jugaban la Champions ante un Málaga de Javi Gracia con la temporada resuelta. Nunca fue muy bien recibido, cosas del fútbol y sus rivalidades. En total, el balance de Reyes contra el Málaga fue de 18 partidos con seis victorias para los equipos del utrerano, tres empates y nueve derrotas.

Con la selección absoluta no llegó a jugar en La Rosaleda. Reyes fue internacional 21 veces y metió cuatro goles entre los años 2003 y 2006 –resulta imposible no recordar aquella arenga del añorado Luis Aragonés– y La Roja no pisó Málaga desde 1994 hasta 2008, en el España-Francia (1-0) de preparación de la Eurocopa de Austria y Suiza.