El importantísimo fondo de armario

El Málaga demostró ayer que es un equipo. Si algo te exige el fútbol de Segunda División es que tu plantilla no se limite a un once. A once caras que te dan puntos, pero no ascenso. Fue muy incisivo durante sus varias intervenciones Muñiz, que repitió que las individualidades no te dan puntos. Ayer sí es cierto que el partido lo ganan dos. El genial recurso de Ontiveros para marcharse en el área y poner un balón para Gustavo Blanco y éste, con un gran movimiento de cuello, mandar el balón a gol. Es lo que se le pide a un extremo y a un delantero, más cuando saltan desde el banquillo.

No fue lo único positivo de un equipo que suma de tres en tres. En la banda derecha hay un misil que, si bien es cierto que no ganaría ningún concurso de freestyle callejero, tiene el coraje, el pundonor y la fe que necesita cualquier jugador. Es Cifu, y se está ganando su sitio.

La Academia del Málaga siempre ha destacado por ser prolífera. Ayer se asentaron dos más. Jack Harper dio un recital en la punta de ataque. Se desgastó como ninguno, acabó con calambres y demostró que quiere quedarse. El otro es Hicham que quiere pasar con la moto a Renato Santos. El marroquí es desequilibrante hasta el extremo en cada acción que recibe el esférico. Rozó lo que pudo ser el gol de la temporada... en la jornada 2.