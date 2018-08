"No hay incertidumbre, tengo clara la situación"

Juan Ramón López Muñiz volverá a sentarse en el banquillo de La Rosaleda como entrenador local tras su última experiencia hace algo más de ocho años. Fue en Primera División, en un Málaga-Real Madrid que acabó con empate a uno. El gol de Duda abrió la lata y Van der Vaart empató la contienda. Aquel fue un buen sabor de boca para despedirse de un club del que siempre siguió ligado. El gijonés quedó enganchado de Málaga desde aquella segunda experiencia, en su tercera solo expone optimismo, fe y determinanción en una idea que intenta asentar en sus jugadores. Tiene mucho trabajo pero ya ha dado los primeros coletazos.

ilusión

"Tenemos muchas ganas e ilusión, el equipo quiere volver a competir y hay que olvidarse de lo que pasó la semana pasada", expresaba ayer Muñiz, que siempre ha dejado claro que vive en el ahora y no atiende a lo que pasó la pasada jornada, fuera cual fuera el resultado: "Debemos remar en la misma dirección, que el equipo se sienta arropado, nosotros somos los primeros que tenemos que responder".

sentimiento

Desde que llegó, Muñiz siempre a exaltado al club, al Málaga. Lo ha tratado como a un tesoro que dejó ir pero que nunca olvidó: "De aquí nunca te marchas, sigues teniendo tu gente y tus amigos, llegas después de siete años y no eres nuevo. Todo sigue, no me siento uno nuevo en La Rosaleda. Me sentiré como uno más y como una parte más del club que intenta conseguir sus objetivos, que los logramos entre todos. Para nosotros es eso una satisfacción y una responsabilidad, debemos convivir con ella y saber responder".

NO INSCRITOS

Si algo o alguien está protagonizando este arranque de la temporada ese es el límite salarial. Tras el partido en Lugo no se habla de otra cosa en Málaga, aunque Muñiz quiso transmitir tranquilidad: "En cuanto a la incertidumbre, aquí no hay ninguna. Tenemos clara la situación, todo el mundo está preparado para competir y el resto son circunstancias que el club está intentando arreglar y que nosotros no podemos solucionar". El técnico, que dará la lista este mediodía, confía en los que están disponibles: "Tenemos que estar preparados para competir y esperar a que nos digan. Si no se soluciona, los que vayan estarán preparados para dar la cara. Preocupados no estamos. Cuando antes se solucione mejor, están haciendo todo lo posible"

tope salarial

"Yo no lo entiendo pero lo veo perfecto, porque no ocurre lo de hace muchos años. Ahora la liga tiene un control máximo y no hay clubes que jueguen con ventaja, porque antes se premiaba al que más se endeudaba. Ahora es justo, hay un límite salarial, unas normas puestas en las que todos tenemos que entrar", reconocía el gijonés sobre el límite salarial que agobia a gran parte de los equipos de la categoría, alabando la medida: "Antes había todo tipo de denuncias en todas las categorías. Ahora ese límite es bueno para el funcionamiento del fútbol y para el funcionamiento de los clubes. Premia entrar en las normas. Yo lo veo perfecto, los profesionales tenemos que estar satisfechos".

el rival: alcorcón

Sobre el rival, no escatimó en calificativos positivos. No se fía: "Es un equipo con experiencia, con veteranía, que conoce sus objetivos y la categoría. Tiene las ideas muy claras de su situación, es un rival peligroso y para superarlo hay que hacer las cosas bien e igualarle en esa situación de ganas, esfuerzo e ilusión".

Recupera a diego

Diego González cumplía sanción en la primera jornada tras ver la amarilla que le hacía cumplir ciclo en la última jornada de la pasada temporada en Primera. Muñiz ya puede contar con él ante el Alcorcón: "Cuantos más tengamos mejor, más facilidades para el entrenador, para poder combinar situaciones".

árbitro

El colegiado de hoy, Pulido Santa, es canario. Se especuló ayer en rueda de prensa por la cercanía del duelo ante Las Palmas, otro coco: "De donde sea el árbitro me da igual. Confío plenamente en el estamento arbitral. Ellos saben hacerlo lo mejor posible, son profesionales y responsables".

rosales y juanpi

"A día de hoy cuento con ellos como con cualquiera", decía Muñiz ayer sobre los descartados en estos momentos. Se refería sobre todo a Rosales y Juanpi, a los que indultaría de quedarse: "El 31 todo se aclarará. Todo jugador que tenga ficha con el club el día 31 y quiera aportar, contaremos con él. Pero será si quiere estar y si quiere demostrar que quiere estar, a mí y a todos. Con trabajo y profesionalidad, jugando, aportando si no juego y dando mi máximo nivel". Ante todo, el técnico gijonés entendió su situación, poniéndose en su lugar y exculpándoles de lo que está pasando: "Ellos no tienen culpa de nada, tiene un contrato firmado que el club tiene que respetar. Eso es un acuerdo, si no se llega, alguno tendrá que ceder o seguir en la situación que están. Yo no culparía de nada a los jugadores".