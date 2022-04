Una jornada menos, un punto más con el descenso

Una jornada menos y un punto más de distancia con el descenso. El empate ante el Valladolid cobra valor con el paso de las horas. El Málaga ha aumentado a siete puntos la renta con Primera RFEF, la locución prohibida. Tras las derrotas de la Real Sociedad B (1-2 ante el Tenerife) y el Amorebieta (1-0 ante Las Palmas), este domingo llegó la del Fuenlabrada (2-3 ante el Huesca). Ello equivale a que con 21 puntos por jugar, el Málaga mantiene siete puntos de renta con los dos equipos vascos (31 cada uno) y nueve con los madrileños.

En el Fernando Torres se vio un partido muy movido, con mucho protagonismo ex malaguista para añadir picante al partido. Se adelantó el Huesca con un gol de Diéguez en propia puerta. Empató Adrián González al rematar un córner lanzado por Ontiveros, el principal arma ofensiva malaguista. Poco después, otro ex malaguista, Ignasi Miquel, aprovechaba para poner el 1-2, resultado con el que se llegaba al descanso. Igualó Kanté (2-2) y decidió precisamente un malagueño, Joaquín Muñoz, que la temporada pasada estuvo cedido en La Rosaleda. El de Miraflores la embocó con un buen disparo desde fuera del área que no pudo detener un hijo de malagueño, Belman.

Todo queda en casa y el Málaga sale reforzado tras la jornada 35. Con un duelo ante un equipo del mejor nivel de la categoría engordó en un punto la renta con los puestos de descenso. Para nada es mal botín en el estreno de Pablo Guede.