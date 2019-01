Otro lío en Reus tras asaltar La Rosaleda

No hay calma en Reus ni después de endosar tres goles al Málaga. Comentaba Xavi Bartolo tras la victoria reusense que el vestuario no estaba feliz pese al resultado porque la situación no deja de ser convulsa. Si bien hay algo de luz tras el pago de las nóminas a Jesús Olmo y David Querol, lo que implica que el club salva otro match ball, lo cierto es que el ambiente está también enrarecido tras la rueda de prensa de su técnico en La Rosaleda.

En su comparecencia, Xavi Bartolo aseguró que sus futbolistas habían recibido presiones de la AFE horas antes del partido para que no se disputase, algo que denominó como "acoso". Sus palabras no han gustado en la plantilla ni lógicamente en el sindicato de futbolistas, y en consecuencia lanzaron un comunicado donde critican el discurso del preparador del Reus.

"No compartimos ni estamos de acuerdo con las declaraciones realizadas por nuestro entrenador", arranca un listado de hasta diez manifestaciones en el que se asegura que los jugadores del conjunto catalán "en ningún momento nos hemos sentido acosados" por la AFE y que el vicepresidente de la asociación "estuvo en el hotel de concentración para interesarse por nuestra situación".

La principal crítica, aunque luego matizada y por la pidieron disculpas (más tarde retiraron los puntos 2 y 5 que a continuación se citan), fue hacia su entrenador. "Nos parece sorprendente que nos critique después de ganar 0-3, pues rara vez se verá a un equipo competir solo con 12 fichas y con su técnico en contra", defendía el grupo, que continuaba: "Aunque no compartamos con nuestro entrenador decisiones y opiniones, nunca lo hemos manifestado públicamente, como sí ha hecho él".