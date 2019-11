La esperanza disimulada en pequeñas cosas, en datos seleccionados con el mimo de un entrenador que no quiere más dramas. “En las últimas cinco jornadas, sólo el Rayo remata más”. “Somos los que más jugadores diferentes hemos usado en la alineación”. “Estamos por encima de la media en generar ocasiones”. Víctor sólo puede ver lo bueno. Mientras, la clasificación aún no inquieta pero casi. Ni café ni puro ni licor ni siesta ni un paseo por la playa, para la sobremesa de hoy La Rosaleda quiere puntos. No suena a buen cliente el Elche. Hoy (16.00 horas) visita al Málaga con el perfil bajo que su entrenador, Pacheta, ha marcado esta semana. El Málaga es el equipo grande, el que debe ganar. Si en la jornada 16 hay presión, el Elche no la quiere. Tal vez porque hace los deberes fuera de casa (13 de sus 23 puntos) y se mantiene en la zona tranquila de la tabla. Quizá porque entiende que su rival aún no ha roto el hielo con su afición, que los cuatro empates, las dos derrotas y la victoria que los andaluces firman como locales le perfilan un juego estadístico bueno. Puntuar en Martiricos puede no ser tan malo; ganar sería sublime. Su última víctima lejos del Martínez Valero fue otro grande en apuros: El Deportivo. Los fantasmas que persiguen al Málaga duermen en las porterías. En el estadio malacitano sólo se han visto 11 goles en total en los siete encuentros disputados. Sólo cinco fueron celebrados por la afición local. A los blanquiazules les falta pegada y algo de oficio, olvidarse de la presión, conectar con un estadio que debe darle el crédito que necesita para respirar en la tabla. Una segunda victoria como local sería una manera de empezar el exorcismo de sus males.Víctor no tendrá a Adrián –puntal del equipo– ni a Keko. Ambos están lesionados, pero la convocatoria luce con brío después de que la jornada de partidos internacionales no dejase más problemas en la enfermería. La incógnita estará en ver cómo plantea Víctor la zona ancha y el ataque. Luis Muñoz, Keidi , Juanpi, Benkhemassa y Boulahroud para dos puestos en el medio; y la terna entre Renato, el propio Juanpi, Hicham y Pacheco para completar el ataque. Menos dosis de jugadores del filial.En el Elche, Nino, ése efectivo delantero de la vieja escuela, está a una diana de ser el máximo goleador histórico del club. La semana pasada le aguó la fiesta al Almería: gol de Nino y punto para el Elche. Lleva 129 tantos con los ilicitanos. Pacheta no tiene bajas, su conjunto es el tercero que menos encaja como visitante (ocho en ocho envites), funciona bien a balón parado, sabe que ganar hoy puede ser clave al final de la temporada si la permanencia se convierte en una guerra de trincheras. Lo tiene todo para fastidiarle la sobremesa al Málaga.