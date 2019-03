El Atlético Malagueño quiere seguir creyendo en la permanencia. La victoria de la semana pasada contra el Almería B sirvió de estímulo para mantener una esperanza que comenzaba a diluirse con el paso de los partidos. Los tres puntos contra el equipo almeriense sacaron a los de Manolo Sanlúcar de la última plaza de la clasificación por primera vez en toda la temporada. Tras 28 jornadas siendo colista, el conjunto blanquiazul parece ver un ligero rayo de luz al final del túnel que ayuda, y mucho, para seguir luchando por la salvación en los nueve partidos que quedan por disputar.

Ganar a un rival directo con dominio, sin goles en contra y dejando muy buenas sensaciones siempre es una inyección de moral muy importante, pero lo es más aun cuando rompes una mala racha de seis jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. Romper esas estadísticas es vital para un equipo necesitado de optimismo; por lo que el filial malaguista llega en una situación anímica casi perfecta para afrontar el choque que le enfrentará al Recreativo de Huelva, equipo que ocupa la segunda posición de la tabla y cuya afición se ha movilizado para realizar un gran desplazamiento. Se espera que en torno a 400 aficionados del conjunto visitante lleguen a Málaga para apoyar al Recre.

Ambos equipos, tanto el onubense como el malagueño, necesitan los tres puntos como el comer para lograr sus objetivos. Si bien, sus aspiraciones son completamente opuestas, los dos llegan al duelo sin margen de error. El Malagueño no puede permitirse la derrota, ya que son once puntos los que le separan de la salvación, que la marca el Sanluqueño en la decimoquinta plaza. Quedan 27 puntos en juego, y sumar es innegociable para los de Martiricos. De la misma forma, el Recreativo, en su lucha por acceder a la liguilla de ascenso, no puede hacer otra cosa que no sea ganar, ya que si no lo hace, y sus rivales directos consiguen los tres puntos, se iría a la quinta posición.