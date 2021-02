Sin malaguistas en la España sub 19 que se concentrará en Marbella la próxima semana

La selección sub 19 de Santi Denia regresa a los entrenamientos con un stage de preparación que se desarrollará en Marbella del próximo lunes 22 al jueves 25 de febrero. Y no hay malaguistas en la lista del entrenador manchego. David Larrubia ha sido habitual en la selección de su edad (jugó en 2019 en el Mundial de Brasil sub 17), en esta generación de 2002. Pero no ha visto oportuno Denia convocarle para esta cita dentro de los 29 citados, entre los que hay ya jugadores con presencia continua en Primera y Segunda División.

El equipo sub 19 aprovechará estos entrenamientos para preparar el minitorneo de clasificación del Campeonato de Europa de la categoría que se disputará en Rumania del 30 de junio al 13 de julio, lo que supondrá la vuelta a la competición del equipo tras el parón ocasionado por la pandemia del Covid-19.

Esta selección será la primera selección masculina, las sub 19 femeninas lo han hecho esta misma semana, que se desplace a Marbella después del convenio firmado por la RFEF, el Ayuntamiento de Marbella y la Diputación de Málaga (Turismo Costa del Sol).

Esta es la lista de 29 jugadores:

AHTLETIC CLUB

Nicolás Serrano GaldeanoNicholas Williams Arthuer

CA OSASUNA

Iván Martínez Marqués

FC BARCELONA

José Martínez MarsáAlejandro Balde MartínezMoriba Kourouma KouroumaGerard Fernández Castellano

REAL BETIS BALOMPIÉ

Éric Ruiz Velázquez

CD TENERIFE SAD

Germán Valera Karaninaite

LEVANTE UD SAD

Alejandro Blesa Pina

CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD

Carlos Humberto Rojas Mosquero

DEPORTIVO ALAVÉS, SAD

Javier Löpez Carballo

REAL MADRID CF

Álvaro Carrillo Alacid

SEVILLA FC, SAD

José Ángel Carmona NavarroJuan Luis Sánchez VelascoCarlos Álvarez Rivera

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD

Beñat Turrientes ImazRoberto Navarro Muñoz

GIRONA FC SAD

Pablo Moreno Taboada

VALENCIA CF

Carlos M. Pérez SánchezJosé David Menargues ManzanaresJesús Vázquez Alcalde

VILLARREAL CF SAD

Aitor Gelardo VergaraYeremi Jesús Pino Santos

GRANADA CF SAD

Ángel Jiménez Gallego

RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD

Lluis Recasens VivesGregorio Gracia Sánchez

REAL ZARAGOZA, SAD

Alejandro Francés TorrijoIván Azón Monzón

Los internacionales están citados a las 13:00 horas en el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol y de allí se dirigirán a Marbella donde estarán concentrados hasta el jueves después del almuerzo.