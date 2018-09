El mercado sigue abierto. No para todos, pero sí para el Málaga. El club tiene tres fichas libres y margen salarial para incorporar a jugadores. Y lo está estudiando. La dirección deportiva está mirando el mercado de jugadores sin equipo para ver si le conviene realizar alguna incorporación de última hora para apuntalar la plantilla que entrena Juan Ramón Muñiz.

Ahora está todo en manos de Caminero y su equipo. A nadie se le escapa la situación del Málaga, por lo que están llegando ofrecimientos de diverso tipo. No se puede olvidar que el último día del plazo de fichajes salieron dos futbolistas como Recio e Iturra y el club no logró cerrar un sustituto para el primero. También se le escapó un central, que a última hora era la principal pretensión de Muñiz. También se marchó Rosales y no llegó un lateral derecho de garantías. Esta semana puede haber novedades.

De todos modos, el Málaga, como dijo Muñiz ayer no fichará "por fichar". Si no aparece algo interesante guardará ese margen salarial para algún hipotético fichaje invernal.