Munir sigue entrenándose a las órdenes de Víctor

Munir sigue en Málaga a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo. El portero se ejercitó este martes en la sesión vespertina en el Ciudad de Málaga, de hecho fue el primer futbolista en llegar a la instalación alrededor de una hora y media antes del entrenamiento, y es uno más en la preparación del primer duelo del play off en Riazor frente al Deportivo de la Coruña. Alfred N'Diaye ya se marchó con Senegal para preparar la Copa de África, pero el marroquí aún no se concentró con su selección pese a estar en la lista de Hervé Renard para el torneo continental.

La situación del portero es una incógnita y sólo hay incertidumbre sobre su figura. Las mismas dudas que dejaba el discurso del entrenador tras la victoria frente al Elche. "No está todavía decidido nada de manera definitiva, por tanto no sabemos si será definitivo o no. Estamos trabajando en ello", comentaba Víctor. El Málaga y el portero están poniendo todo de su parte para que Munir pueda estar en la fase de ascenso a Primera, pero su situación aún no es clara.

En otro orden de cosas, Cifu y Juankar siguen fuera del grupo. Aún queda un entrenamiento antes de que la expedición blanquiazul parta hacia A Coruña. El lateral derecho evoluciona positivamente del golpe que recibió en Albacete en la rodilla izquierda. El de Boadilla del Monte tiene una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda, aunque luego saltó al campo con el readaptador Manu Gestoso. Con ellos lo hizo Seleznyov. En el gimnasio se quedó Axel Werner, que tuvo trabajo preventivo. Kellyan volvió a trabajar con los porteros. Tampoco se entrenó David Lombán, que tiene un esguince en la rodilla derecha y parece estar descartado para el resto de la temporada.

Brezancic con el grupo