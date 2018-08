"Es un orgullo ser los capitanes del Málaga"

Los que llevan el brazalete de capitán esta temporada, Ricca y Adrián, atendieron este mediodía a Canal Sur Radio. Sobre la primera posición en la tabla, ambos se muestran optimistas, pero no olvidan que esto acaba de empezar. "Por ahora somos líderes, la gente lo está disfrutando y nosotros también. Pero no nos quita de la mente el hecho de que cada semana es nueva. Son 11 meses compitiendo y no tenemos parones en Segunda División", afirmó Adrián. El uruguayo se mantiene en la misma línea: "Sabemos que esto es muy largo y que recién empezó. Somos conscientes de que queda mucho por delante, el grupo lo sabe y vamos partido a partido. Hemos hecho un buen comienzo y preparamos ya el próximo partido".

Ambos jugadores hablaron sobre la pasada temporada. "Después de lo del año pasado , todo el mundo lo pasó muy mal. La cabeza estaba en otra cosa, pero vemos que la afición esta ansiosa de que pasen cosas buenas para el equipo y eso es un plus para nosotros de seguir trabajando. Seguramente eso nos ayude a ganar partidos y a conseguir lo que nos planteamos en pretemporada", declaró Adrián. Además, el centrocampista se quedó sorprendido con la actitud de la afición en estos primeros días de competición: "Cuando pasamos por la tienda con el autobús vimos a la gente desde el primer día empujándolo y eso te hacer dar cuenta de que la afición está ansiosa".

"Todos sabemos lo que pasó la temporada pasada. Fue algo muy malo pero hay que pasar página. Desde el primer día nos hemos preparado bien, hemos formado un buen grupo. Es importante hacer un buen inicio, hemos empezado de buena manera y la gente nos está acompañando", apuntó Ricca.

Los dos capitanes blanquiazules saben lo que implica llevar el brazalete. Ambos se muestran sorprendidos de que con tan poco tiempo en la entidad lo porten este año. "Hace dos años y medio que estoy en club y a veces no te esperas en tan poco tiempo ser el capitán. La verdad que el entrenador lo decidió así y uno asume la responsabilidad. Para mí es un orgullo muy grande llevar el brazalete de un equipo muy grande, esta responsabilidad hay que saber llevarla", constató el defensa uruguayo, a lo que Adrián añadió: "Por supuesto que es un orgullo. El papel del capitán es ayudar en la línea que ha marcado el míster. Tienes que tener carisma, entender a la gente, saber que al final somos personas distintas y que cada uno tiene sus problemas y hay que saber tratar todos los temas por igual. También hace falta carácter para afrontar los momentos difíciles. No solo te ganas el respeto dentro del vestuario, sino en el campo".

Al ser preguntado sobre el entrenador, Ricca alaba su llegada: "Es un míster con pautas e ideas muy claras y el grupo ha asumido lo que el pedía y quería en distintos aspectos, creo que en el grupo lo llevamos bien".