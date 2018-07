El ostracismo de Torres

La pretemporada es siempre fase de pruebas. No es concluyente, pero deja bocetos constantes y pistas de lo que puede ser un equipo. Juan Ramón Muñiz ha sido expeditivo desde el día uno para definir el que pretende que sea su grupo. Lo hacía con la dificultad de llegar y encontrarse una plantilla de 26 jugadores con ficha de primer equipo, pero van dos cribas y cinco salidas -seis con Rolón a falta de oficialidad-. El ritmo es lento no obstante, es difícil mover algunos jugadores con poco cartel o fichas altas y nada es definitivo: se esperan más descartes tras la estadía en Estepona y hay nombres señalados. Miguel Torres entre ellos.

El madrileño no se le ha visto un solo minuto en lo que va de pretemporada pese a que trabaja con normalidad con el resto del grupo. El primer golpe se lo llevó al quedarse fuera de la lista del técnico para el amistoso inicial contra el Nottingham Forest, aunque luego Muñiz lo citó para la concentración en Estepona. Sucede que en adelante no hay noticias del jugador. No trascendieron onces del amistoso a puerta cerrada ante el Extremadura, pero en los empates a cero contra Marbella y Real Valladolid permaneció inédito, al igual que Cifu, al que ha superado Iván Rodríguez. Semblante serio en el banquillo, por delante han estado Luis Hernández, Ignasi Miquel, Diego González y el canterano Abqar.

En octubre prolongó su contrato hasta 2020, lo que dificulta una posible salida

"Estoy contento de estar con el primer equipo, de haber empezado la pretemporada con ellos. Espero que hagamos este año un equipo fuerte y demostrar a toda la gente de Málaga que somos los mejores de Segunda División", decía en un correcto español el marroquí para los medios oficiales del club. Ha dejado buenos minutos y se ha puesto por delante de un Torres que la pasada temporada fue segundo capitán, por detrás de Recio y delante de Roberto Rosales, y que ahora ha pasado al ostracismo.

En consecuencia, su futuro no está claro. Ocurre que en octubre del año pasado prolongó su contrato hasta 2020, dos temporadas más, así que una posible salida tampoco es tarea sencilla. El último curso del ex Real Madrid, Getafe y Olympiacos ha ido en consonancia con el resto del grupo, marcado por una operación en el tobillo izquierdo al inicio de Liga y una lesión en el gemelo le hicieron plantarse en febrero con solo 90 minutos contra el Sevilla. Además, sus apariciones en la prensa por cuestiones extradeportivas y varias polémicas a través de redes sociales -se le criticó una cena junto a Codina y Moyá en Madrid mientras el Málaga jugaba en Las Palmas- han minado también su imagen de cara a la afición.

"Hay noticias que salen que tristemente empañan la situación de cada uno a nivel individual. Se ha estado hablando que he estado negociando con equipos, es todo totalmente falso. Renové con el Málaga hace unos meses y mi deseo y mi objetivo es estar aquí muchos años en el Málaga, el año que viene en la situación en la que estemos, y ojalá sea así y aclararlo para que que quede bien claro porque siempre lo he dicho, el Málaga me ha aportado mucho a mi carrera y me gustaría seguir muchos años más aquí", eran palabras de Miguel Torres a los medios del club en pleno mes de febrero, cuando tuvo también que defenderse por la dichosa fotografía con sus ex compañeros. La prolongación de contrato le hacía verse de blanquiazul pese a un ya probable descenso a esas alturas, pero meses después la situación es otra.