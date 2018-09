"Fue el partido más completo"

Juan Ramón López Muñiz mantiene el discurso. Es lógico a tenor de lo que es su equipo. Un fiel reflejo de sus palabras. De unidad y trabajo habla el gijonés, que ha sembrado una semilla en su plantilla que brota cada vez con mayor fuerza. Ayer alcanzó el summún, al menos así lo vio el técnico blanquiazul que considera el choque ante el Tenerife "el partido creo que fue el más completo que hemos realizado en toda la temporada".

Se hacía alusiones en la Sala de Prensa Juan Cortés a ese inicio apoteósico que logró el propio Muñiz con el Málaga hace 11 temporada en el último ascenso del club. Fueron siete victorias consecutivas, ahora van cuatro: "Estoy satisfecho por cómo fue el partido. Lo que pasó hace muchos años, queda como anécdota, para contársela a los nietos. Fue un partido muy completo, con buena dinámica, buenos centros, buenas definiciones... Me voy satisfecho con eso, los puntos se quedan en casa. La clasificación es la que manda".

El análisis del partido que hizo el gijonés reflejó satisfacción por lo que generó el equipo: "Es un partido muy completo. En la primera parte jugamos mucho en campo contrario. Fue muy buena y completa en todos los aspectos. El Tenerife tienes sus armas, sus individualidades y muy buen criterio en el juego. Nuestros puntas trabajaron bien ante sus mediocentros. Ellos no tuvieron mucho tiempo el balón, arriesgaron y tuvimos nuestras ocasiones. El equipo hizo un sacrificio. Ese es el camino que tenemos que seguir. Los partidos van a ser así de igualados como el de hoy [por ayer]".

Muñiz no quiso destacar a nadie por encima del resto, de nuevo antepuso al equipo a cualquier individualidades y alabó el trabajo para frenar las virtudes del Tenerife: "Destacar a uno sería injusto, cada uno tuvo su papel, sus características. Tuvimos mucha velocidad de balón, buenos centros y finalizaciones. Si me pongo a analizar los 90 minutos, fue un partido de verdad, como van a ser en la categoría. El Tenerife es un rival muy vertical, en individualidades son peligrosos y el equipo supo contrastarlo perfectamente".

La sociedad que forman Ontiveros y Gustavo Blanco dio otros tres puntos al equipo. Asiste el marbellí y define el argentino, pero el técnico tampoco quiso alabarla por encima de otras conexiones. De nuevo habló de "equipo". "Lo bueno que tiene el equipo es que tiene conexiones diferentes. Esta destacó más porque acabó en gol. Todo el equipo trabajó en la misma dirección y plantó cara al rival en todo momento. La línea que llevamos es buenísima", explicaba, aunque confesó después que deben intentar "sentenciar los partidos".

Vicandi Garrido se llevó una gran pitada por parte de La Rosaleda en varias ocasiones. Sobre todo tras una acción en la que molestó a Juankar en una jugada ensayada. Muñiz le restó importancia: "Es una situación que se puede dar en el partido, en el momento te da coraje, pero el árbitro no puede desaparecer. Hoy te toca en contra y otro día puede ser a favor".

Por último, valoró positivamente el gesto de Renato Santos con y para el equipo: "Tuvo ayer [por el viernes] algún problema, un golpe. Pensaba que no se iba a encontrar tan mal. En carrera no lo notaba, pero con el golpeo de balón no se encontraba cómodo. Es un gesto muy bueno porque si no estás al 100% dejas a un compañero que trabaje en tu lugar y que el equipo no note esa molestia".