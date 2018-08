El penúltimo hijo de Casanova

Tiene tantos hijos futbolísticos que resultaría casi imposible completar un árbol genealógico exacto. Décadas dedicado a la captación de talento, con una mezcla irrepetible de talento y olfato, convirtieron a Manel Casanova en un icono del fútbol base. En Málaga no se le disfrutó todo el tiempo deseado por culpa de esos caprichos incomprensibles de la vida, que arrebata latidos al azar. Tuvo tiempo, sin embargo, de crear su propio jardín. Y debió hacerlo muy bien cuando todavía siguen apareciendo frutos de su cosecha.

La última sensación en el Málaga es el joven Hicham Boussefiane. Otro chico que, como En-Nesyri o Abqar, fue captado de la Academia Mohamed VI por Casanova y su equipo. El catalán sigue muy vivo en sus recuerdos. "Como es lógico, toda la familia, mis compañeros, mis amigos y la afición me han felicitado. La felicitación más especial para mí fue la del míster y la de mis compañeros. Me acordé de Manel Casanova que es quien me trajo aquí", rememoró el joven futbolista en unas declaraciones a los medios oficiales del club.

No lo ha tenido fácil Hicham, al que nunca se le ha discutido el talento futbolístico pero que vivió algún capítulo de falta de disciplina que casi conduce su carrera a la nada. Este verano, sin embargo se ha ganado el sitio, ya no en el filial, sino en el primer equipo. "La verdad es que fue muy especial para mí. Debutar con el primer equipo es un sueño cumplido. Lo que me dice el míster antes de saltar al terreno de juego se queda para mí", confesó a medias el chico, que continuó: "Todos los jugadores somos importantes. Lo importante es que ayudemos al equipo y lo hago siempre que puedo. Llevo muchos años trabajando y debutar en La Rosaleda delante de la afición, con un público que quiere mucho a su equipo, es un sueño cumplido. Estaba concentrado, pero a veces me giro y miro todo el campo… Es un sueño. Siempre he estado preparado y es un objetivo cumplido". Hicham ha participado en las dos primeras jornadas con el Málaga. Su capacidad para electrificar partidos complejos queda patente. Asistencias, regates, descaro... Su otro padre estaría orgulloso.