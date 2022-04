El vestuario del Málaga CF se conjura: "No podemos bajar de este nivel"

Mathieu Peybernes y Brandon Thomas analizaron el empate del Málaga ante el Valladolid. El central y el delantero tuvieron protagonismo en el partido. El francés estuvo serio pero en el 2-1 le ganó la partida Weissman y eso cambió el panorama. El balear abrió el marcador. Con el paso de las horas el empate se va haciendo bueno, contextualizando el nivel pucelano, seguramente el mejor equipo que ha pasado por La Rosaleda este año.

"Como siempre no tenemos el regalo del resultado al buen trabajo", decía Peybernes: "Hicimos un buen partido ante un equipo que tiene una dinámica diferente a la nuestra, que está peleando para subir, que tiene un equipo muy bueno. El equipo hizo un partido a nivel de intensidad increíble, es lo que tenemos que hacer hasta el final. Saldrán las cosas seguro. El 2-0 es el resultado más difícil del fútbol se suele decir, teníamos el partido casi cerrado y te meten un gol de balón parado que es muy evitable y al final se meten en el partido otra vez y sabemos que este equipo últimamente ha metido casi cuatro goles por partido. Tenemos que quedarnos con actitud y esfuerzo del equipo".

"Durante la temporada tuvimos varios tramos, con varios cambios de entrenador, tienes que adaptarte. Cuando hay un cambio se ve mucha más intensidad, el mister nos la pide. Le gusta que la gente apriete, somos capaces de hacerlo. Con José Alberto también fuimos un equipo que aprieta arriba, que es alegre, a un nivel físico muy bueno, como se vio también el domingo. Hubo tramos de la temporada en que no estuvimos a la altura. Ahora tenemos que seguir en la misma línea, no bajar este ritmo e intensidad para tener buenos resultados", proseguía el galo, que explicaba cómo había sucedido el primer gol: "Tenemos una disposición a balón parado, en el que unos están en zona y otros en marca y al final en una disputa un 1x1 te meten un gol. Es difícil con un 2-1 en una dinámica como la nuestra, ellos se vienen arriba y nosotros abajo. Tenemos que mejorar, acaba de llegar el mister, con un nuevo concepto, nueva manera de defender balón parado, tenemos que adaptarnos rápido. El equipo se ha visto muy bien a nivel de todo. Tenemos que mejorar estos pequeños detalles, que son los que te hacen ganar o no".

"No podemos bajar de este nivel, le metimos altura ante un rival muy bueno, no hay que olvidarlo. Tienen un equipazo, muchos jugadores de Primera. El sábado tenemos un partido muy difícil, pero a este nivel y a este mentalidad debemos sacar fijo resultados", cerraba el francés.

Mientras, Brandon, que abrió el marcador a pase de Aleix Febas, se marchó "con el mal sabor de boca por no llevarnos los tres puntos, pero contento por la reacción, no era fácil. Sabemos que tenemos que sumar de tres en tres. La gente nos llevó en volandas, en un error a balón parado se metieron en el partido. El equipo siempre intentó ser intenso y agresivo. No hemos tenido la intensidad en otros días, quizá por mérito del rival. Esta vez sí, tanto la gente del banquillo como los del campo fuimos una piña y nos ayudamos, es lo que tenemos hacer para lograr cuanto antes la salvación".

"Es cosa de las dinámicas, estamos en una dinámica negativa en cuanto a resultados, todo pesa. En Girona estuvimos muy bien, pero no tuvimos el acierto y al final nos metieron. Volvimos a tenerlo esta semana, fuimos agresivos ante un gran rival. Debemos tener la misma intensidad y garra y estar lúcidos con el balón", aseguraba Brandon, que abogaba por mirar para dentro: "No suelo mirar los resultados de otros equipos ni la clasificación, no nos hace ningún bien. Pasa por nosotros salvarnos cuanto antes, salvar partido a partido y la temporada. Empezamos a buen nivel, pero nos metimos en una dinámica negativa. Cuanto antes saquemos los puntos antes conseguiremos la salvación".