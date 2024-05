Los posibles rivales del Málaga CF en el play off de ascenso a Segunda División

A falta de un jornada para el final de la temporada regular de la Primera RFEF se van perfilando los cruces para los play off de ascenso. En el Grupo 2, el del Málaga CF, se sabe con certeza que el Córdoba será segundo y el Ceuta será quinto. Ibiza y Málaga se disputarán el tercer lugar. Los baleares dependen de sí mismos y si ganan en Huelva ante el Recreativo tendrán la vuelta al casa en la primera ronda. Si no lo hacen, el Málaga tendrán la opción de dar el sorpasso venciendo en el Di Stéfano al Real Madrid Castilla, que está completando un buen final de temporada. Los de Raúl González, favoritos en circunstancias normales para pelear por subir, esta vez no tuvieron chance y quedan en mitad de tabla pero aspiran a cerrar bien.

¿Quién sería el rival? A día de hoy, el filial del Barcelona, quien marcha tercero. En el caso del Grupo 1 sólo está seguro el ascenso del Deportivo. El resto de las cuatro posiciones pueden bailar ahora mismo, así que no hay ninguna certeza hasta que el próximo sábado se celebre la jornada final. La situación es la siguiente. Gimnástic y Barça Atlétic tienen 67 puntos, con ventaja en el average para los de Tarragona. Con 65 está el Celta Fortuna, filial del equipo de Vigo. En la última jornada hay un Celta-Barça B. Con 63 está la Ponferradina, que no tiene asegurado aún el quinto lugar porque si pierde y gana la Cultural Leonesa caería a zona de fuera de play off porque los de la capital tienen el average ganado.

Así las cosas, aún puede tener cuatro rivales diferentes el Málaga, dependiendo de si queda tercero o cuarto. Dos equipos catalanes (Nástic o Barcelona B), un gallego (Celta Fortuna) o la Ponferradina, si superan al filial vigués. En ningún caso llegaría en la primera ronda la Cultural si consigue superar a su rival provincial. El desenlace, el próximo sábado sobre las 21:00 horas.