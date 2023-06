Una pretemporada en el alambre para el Málaga CF

El inicio de la pretemporada del Málaga CF está en el alambre, en función de cuándo decida la Federación que comience la campaña de manera oficial en Primera RFEF. La idea es que haya siete semanas de pretemporada y jugar a partir de ahí con las fechas.

"Teníamos la previsión del 10 de julio, pero parece que igual que la Primera RFEF comienza el primer fin de semana de septiembre. La Federación no nos comunicó nada. Si se retrasa a la primera semana de septiembre entonces retrasaríamos siete días, la idea es empezar siete semanas antes", especificaba Kike Pérez en el programa Minuto 91 de TV.

Sí está claro que el club no se moverá de la provincia y que se aprovecharán los numerosos rivales de distinta categoría que habrá trabajando en la Costa del Sol para configurar los partidos de preparación. "La pretemporada se hará en Málaga, hay que recortar de todos sitios, dar aquí los partidos de la provincia que organicemos, hay que hacer un poco más de provincia, que creo que es algo vital para los años que vienen. Que nos vean y hacer muy buenos partidos para que se aficionen. Tenemos pensado recuperar el Trofeo Costa del Sol, 100%. Con equipo alemán o inglés para mediados de agosto. Que juegue otro equipo más en la provincia y aprovechar para el tema para rebajar costes".

Cambio de propiedad

"No sé nada. Escuché al alcalde, leí al jeque... La experiencia que tengo en estas cosas es que las cosas son más complicadas de lo que parecen. Vender un club es muy complicado. A mí me ha pasado de estar con propiedades en el Alavés y el Alcorcón, con Piterman, a la hora de la verdad, tengan o no tengan dinero, sean más o menos extravagantes, les cuesta deshacerse de esas cosas. El dueño de un club, yo que he vivido varias compraventas, se queda con ese resquemor de deshacerse de algo, más si tiene dinero", explicaba sobre este particular Kike Pérez.