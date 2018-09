El proyecto de cumplir sueños

"El Málaga no es sólo jugar al fútbol sino también llegar a esos hogares y personas que nos necesitan y por ello estamos orgullosos". Con esa frase arrancaba el acto de presentación del nuevo equipo del Málaga que participará en la Liga Genuine. Dichas palabras salieron de la boca de un destacado miembro de la familia malaguista. Un exfutbolista que muchos goles y alegrías dio al equipo blanquiazul. Se trata de Sebastián Fernández Reyes, más conocido en la ciudad como Basti. Junto con Carlos Pariente, fueron los encargados de dar voz a este evento en el que estuvieron, además, las futbolistas del Málaga Femenino, Adriana Martín y Chelsea. También se encontraba presente Andrés Prieto, portero del primer equipo. Por supuesto, también estaban los jugadores del equipo, entrenador, cuerpo técnico y, como no podía ser de otra forma, numerosos familiares que llenaron los asientos del auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. La Liga Genuine no es una liga cualquiera. Esta conformada por equipos cuyos integrantes son personas con discapacidad intelectual. La pasada temporada la citada liga estaba compuesta por 18 equipos. Este año, la conformarán 30 equipos. Y la ciudad malagueña estará representada con el nuevo equipo de la Fundación.

"Este es un proyecto muy ilusionante y estamos muy emocionados. Tengo las cosquillas propias de antes de un partido de fútbol", decía Basti. "Desde hace un tiempo llevamos organizando este proyecto", afirmaba el exjugador blanquiazul en los primeros minutos del evento. Por otro lado, dejó claro los valores de este nuevo equipo: "Este proyecto se basa en inculcar valores como la solidaridad, el esfuerzo, trabajo en equipo y el sacrificio". Además, el equipo cuenta con un personal encargado de cuidar los hábitos alimenticios de los jugadores. Y muchos han sido los que han hecho posible que este proyecto y este nuevo equipo de la Fundación pudiera salir adelante. El principal patrocinador del equipo se trata de la empresa Vipesa. Por otro lado, también están la Obra Social La Caixa y la Diputación de Málaga.

El acto contó con varios vídeos en los que se pudieron ver uno por uno a los integrantes del equipo y, además, imágenes que resumieron lo que era la Liga Genuine (Córdoba, Nástic de Tarragona, Levante, entre otros, son equipos que participan en ella). Esta competición tiene como meta la normalización de la práctica deportiva para este tipo de personas. En uno de los vídeos se pudo ver a Javier Tebas, presidente de La Liga. "Este es uno de los proyectos más emocionantes que hemos hecho. No se trata más que de dar felicidad a estos chicos y ayudar a que puedan cumplir sueños", declaró el presidente en uno de las piezas. También se dejaba claro como funcionaba esta Liga. Cada partido tiene cuatro cuartos de diez minutos en cada uno de ellos, similar al baloncesto.

Al margen de los resultados, los valores que promulga el equipo los dejaba claros el vicepresidente primero de la Diputación (uno de patrocinadores del equipo), Francisco Salado: "Estos jóvenes representan unos valores que se están perdiendo y que no son otros que compartir y no solo competir. Nuestros jugadores son distintos porque transmiten valores como el respeto y el cariño hacia los compañeros, así como hacia los contrincantes". Por otra parte, también quiso expresar la satisfacción de que este equipo este en la Liga Genuine. "Este equipo tenía que estar en esta andadura para ayudar en el ámbito social y favorecer a que estas personas puedan conseguir sus objetivos", declaró.

Además de la Diputación, fueron hablando los representantes de los patrocinadores restantes del equipo. De esta forma, subió al escenario Amador Carmona, de la Obra Social La Caixa. "Cuando vi a estos jugadores en twitter se me esbozó una sonrisa por ver cómo se alegran cuando se ponen la camiseta del Málaga y los valores que representa", declaró Carmona. Por último, subió al escenario el representante de Vipesa, Francisco Pérez, al que le invadió la emoción y no pudo pronunciar palabras.

Basti y Carlos Pariente se encargaron de proseguir con el evento. El exjugador blanquiazul recordó aquellos días en los que jugaba con el Málaga. Hizo mención especial a su debut y a la vez en que se puso por primera vez la elástica blanca y azul. "Fue un sueño hecho realidad cuando me puse por primera vez esta camiseta y debutar con el primer equipo. Pero cuando vi a estos chicos en el vestuario con los ojos brillantes y tocando la camiseta se me vino una felicidad que superaba con creces la del día de mi debut", confesó Basti en lo últimos minutos del acto de presentación.

El evento terminó con una presentación uno por uno de los jugadores como si de un partido se tratase. Entre la ovación de los asistentes fueron subiendo al escenario donde se sacaron la foto de familia y concluía el acto de presentación con el himno del Málaga sonando en el auditorio.