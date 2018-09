El punto de vista de Las Palmas

Se transmite tranquilidad en el Málaga. Muñiz, Ricca, Munir, Adrián, N'Diaye... Todos los que han pasado ante micrófonos, fuera tras ganar al Córdoba, en entrevistas o rueda de prensa, han huido de la euforia y aplicado al partido de Las Palmas la categoría de uno más. Es, no obstante, el duelo entre primero y segundo y entre el más goleador y el menos goleado. Con el conjunto insular a cuatro puntos, en Gran Canaria el ambiente es distinto. Les toca recortar distancias y apelan a la afición para apretar.

"El domingo el partido comienza en Fondos de Segura. Acompáñanos en nuestra llegada al Estadio de Gran Canaria", fue el mensaje compartido a principios de semana por las redes sociales de Las Palmas. El club amarillo cita por tanto al público a hacer un recibimiento en la jornada seis al autobús de su equipo. El partido es en domingo a las 17:00 en tierras canarias -18:00 en la península-, el horario futbolero por antonomasia, y la misma plantilla anima a la afición a acudir a arropar a los suyos.

Se ha generado cierta rivalidad en redes sociales entre aficiones en este inicio de Liga

Hasta el momento la afluencia de público al Estadio de Gran Canaria no ha sido la mejor, de ahí que club y jugadores insistan en su mensaje. Pese a superar los 18.000 abonados, la asistencia no ha superado los 13.000 espectadores en lo que va de Liga. El delantero Rafa Mir, ex del Valencia y cedido por el Wolverhampton, fue el encargado de llamar a los suyos en rueda de prensa: "El apoyo de la afición es fundamental. Tenemos un campo grande y una afición que anima mucho. Necesitamos ese aliento".

"Ellos son el equipo menos goleado y nosotros el más goleador. Espero un partido táctico y físico. Ellos hacen un juego muy directo y tendremos que tener cuidado con eso. Es un equipo que juega muy cerrado y es muy difícil hacerles gol, pero con nuestras armas conseguiremos abrirles y hacerles daño", analizaba Rafa Mir sobre el partido.

No perdería el liderato el Málaga en caso de derrota, pero sería un impulso grande para Las Palmas. De ahí esa relevancia. "Tenemos grandes jugadores y ahora mismo también tenemos una gran renta de puntos, pero una victoria nos ayudaría a acercarnos en la clasificación", explicaba el atacante, que trata un así de matizar: "Cuando hay que estar arriba es a final de año. No estamos preocupados por la distancia de puntos. Quedan muchos partidos y tenemos que ser regulares".

El partido tiene al fin y al cabo su morbo. Por clasificación, por estadísticas y por haber compartido objetivos en verano. Estuvo en el punto de mira Maikel Mesa y el cuadro gancanario pujó por Dani Pacheco. Incluso en redes sociales se ha generado cierta rivalidad en estos primeros partidos, algo habitual entre equipos que luchan por los mismos objetivos. Que se lo digan a Granada y a Elche; aquella final por el ascenso a Primera dejó huella en ambas aficiones.

El Málaga viajará un día antes, el sábado por la tarde, a Las Palmas. El plan descrito por el club indica que la expedición comerá el sábado a mediodía, tras el entrenamiento y la rueda de prensa del técnico, en el Hotel Tryp Guadalmar para luego desplazarse en bus a Sevilla. Allí cogerá un vuelo que le llevará a tierras canarias con salida a las 18:10 y llegada a las 19:25 (hora canaria). Tras el choque, pernoctará en su hotel de concentración, el AC Gran Canaria, y tomará un avión directo a Málaga a las 13:05 (hora insular) y que llegará a las 16:20 de la tarde.