1 a 1 y puntuaciones de los jugadores del Málaga CF ante el Albacete

El Málaga empató con el Albacete en una tarde en la que casi nadie brilló. El mejor, al final, fue Munir, que sigue bien. El peor, cómo no, Keidi Bare, que reventó el partido por una expulsión marca de la casa. En general faltó soltura y electricidad.

Munir (**)

Paradas esenciales, brillando a una mano en un disparo fuerte de Álvaro Jiménez. Bien por alto en líneas generales.

Cifu (*)

Empezó el partido muy arriba, derrochando físico nuevamente. Lo intentó mucho pero no tuvo demasiada fortuna.

Juande (*)

Se desenvuelve cada día mejor. Acertado en una acción ante Zozulia en la segunda mitad. Tiene personalidad.

David Lombán (*)

No estuvo mal en general, pero a veces tenía demasiado trabajo, sobre todo con diez.

Diego González (*)

Vio una amarilla que le hará perderse el partido contra el Deportivo. Actuación sobria.

Juankar (*)

Ni con Tete Morente en el campo ni sin él. Se le vio menos que últimamente. Es de los que más minutos acumula.

Keidi Bare (-)

No puede ser que el club se esté jugando tanto y el albanés esté metido en guerras absurdas e hipotecando al equipo.

Adrián (*)

Salvo un buen cambio de orientación en la primera mitad, poca producción tangible.

Juanpi (*)

Empezó amenazando con dos faltas directas que despejó el portero. A partir de ahí fue a menos. De sus partidos más grises de los últimos tiempos.

Tete Morente (*)

No fue su mejor tarde y no por ganas. Una mezcla de fatiga y del buen hacer defensivo del Albacete.

Sadiku (*)

El equipo no carburó y no le encontró nunca. No terminó de cogerle el punto al partido.

Buenacasa (*)

Jugó con Sadiku como punta pero ayudando también a cerrar por la izquierda (había entrado por Tete).

Benkhemassa (*)

Entró por Juanpi cuando fue expulsado Keidi Bare. Una vez más, tratando de ser útil para el colectivo. Ejecutó algún córner.

Hicham (*)

Casi marca un golazo con un centro que se envenenó y que iba directo a la escuadra. Después intentó alguna otra acción personal menos afortunada.