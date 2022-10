El 1x1 y las puntuaciones de los jugadores del Málaga CF en Oviedo

El Málaga perdió en Oviedo y no será por la falta de empeño que le ponen los canteranos, cada vez más numerosos en los planes de Mel. Otros siguen sin estar y cuando juegan pinchan. Mucho por hacer en el vestuario.

Manolo Reina (*)

No está transmitiendo seguridad en momentos puntuales. Casi se le cuela un balón por debajo del pie.

Juanfran (-)

No se pueden poner más centros inofensivos en un solo partido. No será porque no lo intenta...

Burgos (-)

Combina acciones de gran capo con otras desconcertantes y que suelen traducirse en problemas.

Escassi (*)

Se llevó dos buenos golpes. Está teniendo carácter y está siendo el más regular atrás. Y eso también significa muchas cosas.

Javi Jiménez (-)

Lo mejor, un gran centro a Febas que debió ser gol. Estuvo en un par de sustos de la primera mitad. Honrado en el esfuerzo, pero poco más.

N’Diaye (-)

Desubicado, lento y sin capacidad para gobernar el partido. Para que Me lo quitase perdiendo...

Febas (*)

Se mató en la primera parte iniciando desde la derecha, robando, montando contras y lamiendo el gol de cabeza. En la segunda mitad bajó.

Dani Lorenzo (**)

Una alegría y un síntoma. Le sienta bien al equipo su presencia. Dinámico, comprometido y peleón. Que tomen nota otros que están desaparecidos.

Luis Muñoz (*)

Su presencia convierte al Málaga en un mejor equipo. Casi se lo carga Viti. Sin él fue todo peor.

Cristian (*)

Casi marca otro gol tempranero. Colaboró en lo que pudo y no se escondió.

Rubén Castro (-)

Esta vez no terminó de encontrarse ni fue encontrado. Se buscó algunas, pero o eran muy forzadas o faltó tino.

Fran Sol (-)

Tuvo casi toda la segunda mitad. Su mayor contribución fue un pase a Fomba en el área. Está muy perdido, no gana duelos.

Issa Fomba (*)

Pudo ser su gran noche, pero sus tres posibles ocasiones terminaron en nada.

Loren (-)

Intenta hacer lo que le piden aunque su hábitat es el área y su fuerte el remate. Desnortado, puso ganas y vio una amarilla.

Ramón (*)

Igual tendría que haber seguido como titular. No cambió el partido cuando entró pero al menos intentó un par de pases distintos.

Jozabed (-)

Otra faena más en la que da cierta pausa al juego cuando está enloquecido. Tampoco nada muy destacable.