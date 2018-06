Los recelos de Santos

Uno de los muchos futbolistas sobre los que está la incógnita puesta este verano es Michael Santos. Vuelve del Sporting tras hacer 17 goles en una temporada brillante a la que solo le faltó la guinda del ascenso. Le ha marcado su paso por Gijón tras un año sufrido en Málaga y lo muestra cada vez que habla. Esta semana se despedía a través de un vídeo de la afición asturiana y ayer hablaba ya en Canal Málaga Radio del Málaga sin ver demasiado claro su futuro. Arrancará la pretemporada y no descarta nada.

"Tengo que volver a Málaga a hacer la pretemporada. Aún no me han llamado, capaz que me llamen más a la fecha para arrancarla", explicaba el uruguayo, que espera mantener algún contacto próximamente con José Luis Pérez Caminero: "Aún no lo conozco. Ahora cuando me reúna con él veremos las posibilidades que hay y qué es lo que va a pasar. Yo ahora estoy de vacaciones y aún no me he reunido ni con mi representante ni con el director deportivo, así que por ahora estoy disfrutando de las vacaciones y es muy pronto para hablar en mi situación. Hay que ver, hay algunos detalles y ya se solucionará".

Por lo pronto no volverá al Sporting. Miguel Torrecilla lo anunció anteayer; el Málaga no cederá un jugador importante a un rival directo. Se ha ganado ese calificativo después de la temporada que ha cuajado y de primeras se cuenta con que él sea el nueve del equipo. Habría que hacer un esfuerzo por su elevado salario para la categoría, pero nada es seguro en el fútbol y novias no le van a faltar este verano. En ese caso la intención es como mínimo recuperar la inversión inicial, de algo más de cuatro millones de euros por el 70% del futbolista, lo que le imposibilita la continuidad en Gijón. Otra cuestión habría sido de ascender.

Se mostraba en la entrevista "muy contento por hacer una buena temporada" y agradecido al Sporting, "que tuvo la confianza de creer en mí y ahí demostré que estoy capacitado para jugar". Ha sido un año de reivindicación para él, no se encontró cómodo en Málaga. En octubre ya llamó la atención con unas declaraciones en sala de prensa que levantaron revuelo por Martiricos. "Cerré redes sociales (las volvió a abrir meses después) y estoy tranquilo. Presión no, pero me cansé de las críticas, que si no sirvo... preferí cerrar redes para no quemarme mucho la cabeza con eso", explicaba, señalando a la hinchada blanquiazul: "No es por la afición del Sporting, sino por la de Málaga".

Su actitud ha sido en consecuencia distante, sin demasiadas manifestaciones sobre el club y su nefasta situación. "Del otro equipo no me entero mucho. No me fijo en el Málaga, vi el otro partido del Leganés (se perdió 0-2 tras un parón de selecciones)", decía entonces. Su apego por Gijón sí ha sido evidente y hablaba de la ciudad asturiana como "un sitio para estar muchos años". Matiza ahora Santos, lamentándose por el descenso: "Claro que lo veía. Es una pena que se haya descendido pero esperemos que Málaga vuelva a Primera lo antes posible".

Lo que sí ha mantenido es emplazar al verano. Nunca ha tenido claro su futuro ni lo ve ahora. Lo único seguro es que tiene contrato hasta 2020, lo reconocía en otras declaraciones para Sport 890, una radio de su país, en marzo. El estío diría: "Veremos si hay ofertas, hablaremos con mi representante y veremos si continuamos o vamos para otro club". Influía lógicamente el descenso en esa incertidumbre: "Teníamos pensado que el Málaga iba a estar en Primera el año que viene, pero lamentablemente están haciendo una temporada fatal y ahora tenemos que esperar a que termine el campeonato para ver qué solucionamos".

Con algún recelo volverá este mes de julio a pisar el césped vestido con la equipación de entrenamiento del Málaga si no se adelantan acontecimientos. Las predisposiciones se conocen, falta la puesta en común.