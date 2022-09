Se retira el portero del último descenso

Roberto Jiménez, el último guardameta del Málaga CF en Primera División, cuelga las guantes a los 36 años tras 17 años al máximo nivel. El fuenlabreño deja el fútbol tras su último periplo en el Valladolid y pone punto y final a su carrera deportiva dentro del terreno de juego aunque, como reconoce en su adiós, no se desligará del fútbol. Como blanquiazul disputó 34 partidos de los casi 400 que ha acumulado durante su carrera.

"22 de diciembre de 2005, nunca hubiera pensado que esa fecha marcaría un antes y un después en mi vida. Día en el que comenzó la aventura más apasionante, exigente y gratificante que hubiera podido imaginar. 17 años después miro atrás y solo puedo agradecer. Agradecerle en primer lugar a los míos que siempre estuvieron, han estado a mi lado en la difícil tesitura de dar un buen consejo, y que sin duda siempre estarán. Gracias a todo aquel que siempre confió en mi y supo hacérmelo saber. Gracias al Club Atlético de Madrid, Club Gimnástic de Tarragona, Real Club Recreativo de Huelva, Real Zaragoza, Sport Lisboa e Benfica, Olympiakos FC, RCD Espanyol, Malaga CF, West Ham United, Deportivo Alavés y Real Valladolid por haber pensando en algún momento de vuestra historia que yo sería la mejor opción para defender vuestro escudo", escribe en sus redes el portero ex blanquiazul.

Roberto termina una emocionante carta recordando que el fútbol aún debe saber de él: "Hoy, día 5/09/2022 decido acabar con mi carrera como futbolista profesional y cambiar el rumbo de mi vida. Con la misma ilusión y ganas de comerme el mundo que tenía hace 17 años aquel 22 de diciembre. Dos hijos que me llevan esperando demasiado tiempo y un sin fin de aventuras por vivir en el marco de la vida cotidiana, esa que tanto cuesta vislumbrar desde el lado de los focos, pero que nunca debemos perder en el horizonte de la realidad. Papá y mamá, gracias por haberme provisto de los valores suficientes para darme cuenta de lo que he conseguido, sabiendo que aún me queda todo por conseguir. De ti, querido futbol, no me despido. Aún te queda mucho que saber de mí…".