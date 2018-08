El ritmo no para en Martiricos pese a los refuerzos

Refuerzos, presentaciones, entrenamientos, partidos... Todo a la vez, todo intenso. Y lo que queda. El mercado no da tregua a nadie en Martiricos y el ritmo de trabajo no decrece en la dirección deportiva. Quedan muchos frentes abiertos que necesitan una solución. Algunos más urgentes que otros. Otros, más necesarios que algunos.

En el capítulo de llegadas, son horas claves para ver qué sucede definitivamente con Dani Pacheco, uno de los deseos de Muñiz para la próxima temporada. También, aunque eso se mueve a un ritmo más lento, está el tema de la portería. El entrenador asturiano quiere otro portero de garantías para afrontar el exigente curso que se avecina y donde se pide el ascenso.

Sigue esperando, por otra parte, Jesús Gámez, a quien le han prometido que firmará en cuanto salga Rosales.Precisamente el venezolano y el club no atraviesan por el mejor momento de su relación. Ambos tienen claro que tiene que salir. Discrepan en la manera. Por lo pronto, el defensa no participó en ninguno de los dos partidos de ayer. Habrá que ver si hoy se incorpora a los entrenamientos o no.

El que sigue, de momento, en la disciplina blanquiazul es Youssef En-Nesyri. Hoy es un día importante porque cierra la Premier, el mercado más pujante del fútbol europeo. Allí tenía la opción de Fulham. En España, que se sepa, el Leganés es quien le pretende con más énfasis. Ayer sólo jugó contra el filial en el partidillo de entrenamiento. Contra el Mallorca volvió a no vestirse...