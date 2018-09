Muñiz: "No hay favoritos en los partidos de esta categoría"

Juan Ramón López Muñiz compareció este mediodía en los compases previos al duelo de este domingo ante el Rayo Majadahonda en La Rosaleda (16:00). El técnico despejó dudas con el estado físico del canterano Iván Rodríguez, que está en la convocatoria, y que seguramente partirá como titular: "Esperemos que de hoy a mañana no sufra ningún revés a esas molestias que sufrió en los últimos días. En el entrenamiento de hoy no ha tenido problemas". Además, el gijonés tocó otra serie de temas.

Rayo Majadahonda

"Cada domingo estudiamos al rival. La categoría te exige tener muy en cuenta a tus adversarios, no hay favoritos en los partidos. Cualquier equipo gana a cualquier otro. Cuando empieza el encuentro tienes que hacer lo máximo. Todos sabemos de esa dificultad. Tenemos que jugar como si fuera el último partido. Además, jugamos en casa con nuestros aficionados. Cada partido son tres puntos que no vuelven. Tenemos que estar al máximo".

Estado del equipo

"Espero encontrarme a un Málaga en su mejor momento. Que tenga muy claras las situaciones del partido, saber leerla y saber adaptarnos. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, individualmente y como equipo. Luego el rival hará su trabajo y planteará el partido de la mejor forma que vea. No podemos depender del rival. Lo que tenemos que hacer es leer bien el partido, competirlo desde el minuto uno hasta el final. Nuestro objetivo siempre es hacerlo lo mejor posible e intentar sumar tres puntos. Para hacerlo hay que hacerlo de la mejor forma posible. Hay que tener mucho esfuerzo y mucha paciencia. Tendremos que adaptarnos a las diversas situaciones. La idea es llegar al final del partido con un resultado favorable. El rival tiene sus objetivos también".

¿Demasiado calor a las 16:00?

"La hora hay que asumirla con normalidad absoluta. Los horarios que nos ponen siempre van a ser los mejores. No hay que poner excusas. Solo hay que hacerlo bien. Da igual día u horario. Hay que adaptarse a lo que venga. Las televisiones marcan los horarios. Hay que adaptarse como una parte más del juego".

Sobre Ontiveros

"El principal secreto es que es un buen jugador, con unas características muy buenas. Es un perfil de futbolista muy interesante, que empezó muy joven. Cuando pasan los años vas madurando, vas entendiendo un poco más la oportunidad que tienes. A día de hoy sabe lo que se juega él, el equipo y el club. Sabe que para eso tiene que estar en la mejor forma posible y eso no pasa por otra camino que no sea el entrenamiento diario. Él desde el primer día ha entendido cada situación. Ha visto los errores que ha cometido en el pasado. A cada jugador hay que ayudarle para que dé el máximo. Tenemos a 24 jugadores en un momento Ontiveros. Si no juega uno, juega otro y va a dar buen nivel".

¿Preocupación por las lesiones?

"Es una temporada muy larga, con muchos partidos y entrenamientos. Llevamos 100 sesiones de entrenamientos y estamos en septiembre. Esa exigencia hace que los cuerpos lo noten. Ahora esta la de Mula, que es la más duradera; el resto son situaciones normales, están dentro de la normalidad, van entrando otros compañeros que se ponen en buen estado. Hay buen nivel de plantilla. Necesitamos que cuando llegamos a junio, la plantilla esté en el mejor momento de forma. En esos meses si coges una racha buena la clasificaron lo nota. Tocamos madera. Tenemos que tener a todos preparados".

Ambiente en La Rosaleda

"Creo que el ambiente va a ser bueno. Es La Rosaleda y es Málaga. Hay una normativa que el club tiene que cumplir, los aficionados van a estar a tope porque saben que los necesitamos. Todos los aficionados van a disfrutar de su equipo en un ambiente familiar. Eso es lo que quieren todos. Tenemos que respetar la normativa. Tenemos que ser ejemplo de cómo animar al equipo. Y tenemos que dejar a los aficionados de otro equipo hacerlo. Nos van a animar porque saben que los necesitamos".