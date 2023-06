El otro scouting para fichar en el Málaga CF: ser el PSG o el Amorebieta

Es un mensaje que ha mandado con continuidad Kike Pérez y que también refuerza Loren, la idea de cómo hay que fichar para construir un equipo, apelando también a los roles y la química, con informes desde el punto de vista personal y no sólo desde el estrictamente deportivo. En su presencia en Área Malaguista de 101 TV, el burgalés explicó cómo se enfoca este detalle esencial.

"Habrá que incorporar jugadores, de los que hay una valoración deportiva, pero hay un aspecto fundamental. La suma de cada uno de ellos debe construir un equipo. Con una serie de ambiciones y características y con los valores que van a ser fundamentales. Se tienen que integrar en unos valores de club. En la idiosincrasia de Málaga, en los chavales que ya están aquí. Va a haber varios chavales jóvenes nuestros formados aquí", razonaba Loren, que entiende que los nuevos "tienen que aportar esa profesionalidad, esa manera de entender las cosas para formar un grupo que sea capaz de animar cuando las cosas salen mal y de corregirse cuando las cosas no se hacen bien, lograr esa cohesión en un grupo que además va a ser con mucha gente joven es fundamental. Saber dirigir eso, encauzar esa fuerza, es importantísimo, más allá de las individualidades que digas este tiene estas características o aquellas. Tiene que ser el grupo el que tenga una fortaleza mental importante".

"Hay muchos ejemplos de equipos cohesionados y otros que no lo están", señalaba el director deportivo, que ponía dos casos opuestos para ejemplificar lo que se quiere conseguir: "Fíjate el PSG, nadie se gasta más dinero pero no terminas de construir un equipo, tienes a los mejores jugadores del mundo, las mejores individualidades, pero no consigues nunca hacer un equipo. El ejemplo del Amorebieta es el inverso. Partía, salvo por que había descendido el año pasado y que quedaba un poco el poso de haber competido en Segunda, seguro que no entre los favoritos. Pero ha construido un equipo. Esto no es el tenis, es un equipo con 22-23 jugadores y juegan 11. Debe ir bien engranado y que vayamos todos en la misma dirección".