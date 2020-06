El sentir del vestuario con la inminencia del fútbol

Cosquilleos en el estómago a un semana vista del regreso de la competición en el Málaga. No habrá posibilidad de testar en ningún amistoso, sólo los que puede montar Sergio Pellicer entre los componentes de la plantilla y los canteranos que completan el trabajo y que están listos para volver. Hay dudas en el entorno sobre cómo va a ser todo.

"Estamos como cuando los niños vuelven al colegio, ilusión, alegría, un motivo más de distracción, va a haber partido todos los días, estaremos entretenidos... Esto va más allá del deporte y es sentimiento. En Málaga la gente siente los colores mucho, siente el club y es una lástima que juguemos y no puedan participar en las victorias y nos ayuden como toda la temporada. Intentaremos que se sientan orgullosos, decía uno de los veteranos del equipo, David Lombán, en declaraciones a LaLiga.

Mientras, Armando Sadiku recordaba que "estamos orgullosos de que esté todo el equipo entrenando junto, ya hemos hecho algún partido y esto sirve mucho para tener ritmo. Estamos bien físicamente, esta semana que viene es fundamental para coger el ritmo de los partidos, el primero es contra el Huesca. Echaremos en falta la afición, son muy importantes en casa, en La Rosaleda. Sentimos en redes sociales su apoyo, pero nos toca dar todo sin ellos", afirmaba el albanés, Pichichi de la plantilla.

Por último, Sergio Buenacasa ha aprovechado el parón para alcanzar el rtimo físico de sus compañeros. "Me estoy encontrando bien, ya antes del parón me sentía mejor. Este parón no le ha venido bien a nadie, pero a raíz de volver al mismo nivel todos me encuentro mucho mejor, cerca de mi mejor versión, y espero demostrarlo en los partidos que quedan. Cada vez sentimos que estamos mejor físicamente, los entrenamientos son cada vez más cercanos a la realidad de un partido y se agradece. Te activa y te prepara para la competición", decía al atacante.