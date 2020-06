Pellicer: "Nos estamos jugando muchísimo, el sentimiento y la viabilidad del club"

No se marchó satisfecho Sergio Pellicer del Anxo Carro. A juicio del técnico, el Málaga hizo todo para llevarse tres puntos, pero se vuelve a la Costa del Sol con uno. "En el desarrollo del juego vimos un Málaga que intentó jugar todo el rato en tiempo contrario, hicimos todo para ganar. Preparamos un partido largo, de mucha exigencia y apretarlos arriba, y nos fuimos acostumbrando a varios inconvenientes como el tema de Hicham o Boula. Tengo que felicitar a los jugadores. No creo que hay que rival que sea inferior y si fuimos superiores es por nuestro mérito. Nos está costando arrancar la victoria, pero hicimos todo para ganar. Luego está el análisis del resultado, que no es lo que queremos. Hay que ser realistas, estamos en esa fase de mejora. Dimos una versión buena durante todo el transcurso, eso es una nota positiva. Está claro que no nos vale, por eso estamos dolidos, pero no puede haber mensajes de que al equipo le faltó garra y actitud", comenzaba el de Nules en rueda de prensa.

"Este equipo está pasando muchas cosas, si nos pusieran una cámara seríamos líderes de audiencia. Nos toca exigirnos para salir hacia adelante, la imagen de hoy es la imagen. Tengo que mandar un mensaje a los jugadores de fortalecimiento, la crítica la hacemos hacia adentro. No estamos siendo objetivos, hay un entorno muy pesimista. El titular es que felicito a mis jugadores, luego el chaleco antibalas del entrenador, que estoy para eso", continuaba el entrenador, que valoraba el empate: "No nos parece bueno el punto, ni mucho menos. Veníamos a por la victoria. Muchas veces el plan del equipo es empujar de atrás hacia adelante y eso lo hicimos. El aficionado se tiene que mostrar decepcionado por el resultado porque los números están ahí, la finalización nos penalizó, tenemos que mejorar esa eficacia. Tenemos que ajustar esos centros en segunda jugada. Somos el Málaga y la exigencia con otros equipos no es igual y lo tenemos que saber. El punto no nos llena absolutamente. El camino es ganar, encontrar esa primera victoria para que el equipo empiece a fluir como antes del COVID-19. Eso intentamos encontrar, está claro que lo que más me preocupa es recuperar a los jugadores porque sabemos la plantilla que tenemos. El buen plan es que los jugadores que salieron compitieron y lo dieron todo, la entrega y la actitud es encomiable".

Pellicer insistía en ello. "Sabemos perfectamente de donde venimos. Estamos tristes por no conseguir la victoria", explicaba el castellonense, que respondía cuando era cuestionado por su evidente malestas: "Estoy enfadado porque creo que hicimos todo para ganar. Eso es lo que a uno le enfada. Si son otro tipo de partidos puedes hablar de pequeños detalles. Tuvimos varias acciones que hubieran cambiado el partido, estuvimos mucho más cerca que el Lugo. Tenemos que mandar ese mensaje de preocupación, que es normal porque estamos bordeando, pero ahora nos queda otra final. Tenemos que encontrar esa primera victoria. En una semana estamos jugando casi tres partidos y eso genera un estrés, desgaste emocional y físico. Los resultados no están saliendo como nosotros pensamos, no hemos empezado bien. Esta categoría es la más justa, todos los rivales pueden ganar a cualquiera".

Hicham y Boulahroud fueron sustituidos por problemas físicos. El técnico daba las razones de los cambios. "Tenemos que entender el tema de Hicham, esperemos que sea poco. Boula fue por algo muscular. Vamos a ver cómo van evolucionando, necesitamos de todos. Sadiku hizo un esfuerzo brutal, queríamos seguir apretando. Hay que hacer entender que no podemos jugar todos los partidos con los mismos, es imposible. Este calendario está muy justo. Ahora tenemos partidos el domingo y a ver si recuperamos gente. Hay que hacer ver que lo importante no es la foto del once inicial. Está demostrado que van a participar todos. Son situaciones que tenemos que ir ajustando y equivocándonos lo menos posible. Somos los más autocríticos en ese aspecto. Los jugadores deben entender que la foto inicial no es la importante, que es la imagen final. Es difícil, pero deben entenderlo", aseguraba, mientras elaboraba una especie de parte médico para el partido contra el Girona: "Tete Morente seguro que va a estar. Luis Muñoz pensamos que no y Luis Hernández dependiente de evolución. Aaron Ñíguez pensamos que puede empezar a entrenar".

Le daba una nueva vuelta al discurso de unión Sergio Pellicer, como en sus últimas comparecencias. "Estamos todos preocupados, es normal. Todos sabemos lo preocupada que está la afición. Queremos ganar porque sufre mucha gente, esto es un sentimiento. Es un sentimiento muy grande. Tiene que ser esa exigencia por parte del aficionado y los medios. Los más exigentes somos nosotros. Tenemos que mirar hacia adelante y el domingo tenemos otro partido importante. Cuando un equipo no consigue victorias está claro que la gente se siente decepcionada", repetía el entrenador: "Queremos darle la vuelta a la situación, pero hay que saber la situación que nos estamos manejando. No hay que buscar excusas, pero los jugadores son personas. Ellos también lo sienten. Nos estamos jugando muchísimo, el sentimiento y la viabilidad del club. Yo sólo pido que vayamos todos de la mano. A los jugadores hay que apoyarlos porque son los que va a terminar la temporada. El entrenador puede estar o no, a los jugadores hay que apoyarlos. Los más críticos somos nosotros de puertas hacia adentro. Me duele muchísimo el no haber conseguido la victoria".