El Málaga tuvo en Tenerife su punto de partida de la temporada 2020/21, la tercera que enlaza en Segunda División. Seguramente con el proyecto más austero no de los tres últimos, sino de hace mucho tiempo. Con un equipo plagado de debutantes y completado con canteranos, los de Sergio Pellicer cosecharon la primera derrota en las islas. Es el suelo desde el que crecer en las 41 jornadas, un mundo, que quedan.

"Tenemos que competir, sabemos cómo funciona esto. Podrá haber más o menos paciencia, la gente ve lo invisible y hay algo invisible que cada vez lo hace más difícil, pero no me quiero escudar. Aquí no vale eso", aseguraba el entrenador, que desgranaba los dos goles que habían costado el tropiezo: "Tuvimos dos errores, quizá alguno más que no supieron aprovechar. Esos dos son situaciones que habíamos hablado, sabíamos que eran fuertes en centros laterales y segundas jugadas, y nos ocurrió eso. Estamos en ese proceso. En la primera jugada si hubiésemos estado acertados cambia todo. Ellos estuvieron más acertados y tuvieron menos errores. Lo tenemos que subsanar".

El próximo partido está fechado para el viernes a las 21:00 horas en Castalia. Pero en esta guerra entre LaLiga y la RFEF los encuentros de los viernes y los lunes son un punto central. En esta semana ya no se jugó en esos días y es posible que se vuelva a repetir. Una incertidumbre más para el Málaga, por si tuviera pocas. "No sé qué día vamos a jugar. Ahora iremos al hotel, llegaremos a las cinco. Yo quería que mañana descansaran los jugadores, no sé si se harán los test a las seis. Nos ocurre a nosotros y a todos. Vamos a ver si podemos saber el horario", explicaba Sergio Pellicer, de un duelo donde visitarán a un recién ascendido que comenzó con triunfo.

Cada día en Martiricos es una aventura y es posible que para el próximo encuentro el técnico de Nules pueda contar con algún futbolista más o se sepa alguna salida. En ese escenario, el entrenador es positivo. "Espero que se vaya solucionando todo, tener más jugadores con fichas profesionales para poder jugar. Teníamos 12. Rolón, Luis Hernández, Boula y Benkhemassa nos están ayudando y hay que agradecérselo. Queremos poder competir en las mejores condiciones posibles y la gente quiere ver a su equipo ganar. A ver si esta semana se va solucionando algún tema. Con la mente ya en Castellón para poder competir porque el aficionado estará triste", terminaba Pellicer.