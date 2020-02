"Estamos a tres del sexto, se puede seguir soñando"

Otra de las buenas noticias en el último tramo de la competición son las actuaciones de Ismael Casas en el lateral derecho del Málaga. El jienense se mostró muy contento tras el choque del Racing de Santander en el que volvió a ser titular y rindió bastante bien.

“Al final la cantera ha sido siempre muy buena en Málaga y lo demuestra cuando puede. Cada jugador que sale lo intenta y lo hace lo mejor posible. Desde dentro escuchábamos a la afición, el equipo estaba súper metido, manejábamos bien los tiempos, atacábamos o manteníamos la bola cuando debíamos. Siempre sales a ganar y si pillamos una racha buena podemos salir de ahí. Estamos a tres puntos del sexto, se puede seguir soñando. Pero tenemos que pensar en el siguiente partido más que en la clasificación. Hay que pensar en los tres puntos”, indicó el canterano.

En lo referente a su crecimiento se mostró prudente: “Voy poco a poco, sólo seguir trabajando, en cualquier momento puede salir o entrar del equipo. Me encuentro bien, a gusto. Los compañeros me dan la vida, estoy a muy gusto, me ayudan. Me conoce Pellicer del filial y de cuando estuve en la Youth League. La familia está emocionada, vienen a verme y no se lo creen”.

Además tuvo palabras para la afición que completó una gran entrada a pesar de que se celebraba en la ciudad el domingo de Carnaval con pasacalles incluido: “Hemos conseguido tres victorias seguidas y estamos muy contentos. La afición no hay que hablar de ella, sólo ver cómo se vuelcan, seguro que seguirá así”