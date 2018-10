El técnico apoya a Dely tras su salida

Muñiz y Dely Valdés compartieron banquillo y vivencias, y desde su regreso a La Rosaleda, el asturiano ha tenido más de un comentario positivo hacia el trabajo del panameño. Primero apreciando su presencia, después alabando la preparación de los futbolistas que subían al primer equipo. Ahora, tras la marcha del ex delantero del Atlético Malagueño, vuelve a echar un capote al que fuese su mano derecha en su última etapa como preparador blanquiazul.

"Como compañero de profesión siempre te da pena, pienso que el trabajo que se realiza muchas veces no se ve o no se refleja. Me da mucha más pena porque encima es amigo, trabajó muchos años conmigo. Sé la fidelidad que tiene al club con el que trabaja, me entristece porque me parece una gran persona y un gran entrenador", valoraba Muñiz.

Volvía sobre sus palabras el asturiano, que destacó esa preparación de los Iván, Hicham, Harper o Abqar que promocionaron al primer equipo este curso: "Cuando tiramos de gente del filial venían preparados para competir, para trabajar, y lo están demostrando. Juegan y se consagran, juegan minutos a muy buen nivel y sumando su granito de arena. Para mí el objetivo del filial está cubierto, y es ese, que cuando suban jugadores al primer equipo den buen nivel. Y lo están dando".

"Con Dely desde el primer día tuvimos colaboración. Cuando llamaba tenía todos los datos individuales de los jugadores, sabía quién había jugado bien, quién no...", resaltaba el técnico. Y sobre el sustituto, no se moja: "Lo único que puedo decir es que para mí, personalmente, es una pena que Dely no esté ya en el filial".