El técnico le resta importancia al mercado

La comparecencia de Juan Ramón López Muñiz dio mucho de sí. El técnico gijonés no se está caracterizando por echar balones fuera. Afronta las situaciones de manera clara y natural. Con la situación de Jesús Gámez, que lleva semanas enquistada por parte del club, el entrenador blanquiazil sí estuvo esquivo.

"No sé nada de esa situación, dentro no se ha hablado de ello", afirmaba Muñiz, apuntando a la dirección deportia con la situación de Gámez: "Lo que sé es lo que se habla fuera, pero dentro no se ha contado nada, al menos conmigo".

No negó el movimiento extraño que sufrió el club con Álvaro Jiménez, que pasó reconocimiento médico en La Rosaleda en la mañana del martes y ayer fue presentado con el Sporting de Gijón, su destino final. Sobre él comentó Muñiz que "si venía lo haría para aportar, pero siendo uno más de la plantilla. No se pudo cerrar, pero no me fui molesto o disgustado. Si se hubiera quedado hubiera tenido problemas para competir. La posición está bien cubierta, tenemos cinco, seis, siete jugadores en esa posición". El técnico aprovechó para alabar a Hicham, importante en el triunfo ante el Lugo: "Lo considero uno más de la plantilla".

Por otro lado, uno de los jugadores a los que el Málaga busca salida desesperadamente para aliviar el límite salarial que impide inscribir en estos momentos a algunos de los fichajes es Roberto Rosales. Según informaron en Deportes 8, el Real Valladolid se habría interesado por el venezolano y ya había hecho una oferta -a la baja- por él. Cabe recordar que ya se resolvió con rapidez la marcha de Keko al club pucelano. Se podría reabrir esa vía.