El vestuario apela a las "buenas sensaciones"

Dani Barrio y Javi Jiménez valoraron el partido del Málaga CF ante el Almería. Fue un duelo con equilibrio decantado por la mayor calidad almeriense. Aunque es cierto que queda una gran sensación de impotencia por lo que se vio en la última media hora, sin hacer cosquillas al contrario.

“Estuvo bien el equipo, pero no rascamos ni un punto. No nos queda otra que seguir trabajando, en la línea de mejora. Tenemos que agarrarnos a eso para seguir creciendo. Nos fuimos de vacío ante un gran equipo, estamos en febrero y necesitamos puntos”, argumentó el meta asturiano, que daba mérito en el gol al rival: "El balón que le ponen a Portillo, el centro y el remate de Sadiq son de Primera División. En la mínima que tienen sacan la calidad y se llevan el partido. Cuando defendemos en bloque bajo estamos mucho mejor. No tuvimos muchas ocasiones. Estuvimos mejor que en Zaragoza. Tienes que defender fuerte, intentar dejar portería a cero. Ofensivamente tenemos calidad”.

"El equipo está mejorando en sensaciones en estas dos últimas jornadas, pero se necesitan puntos. Hay que seguir trabajando, tener la mente fría y reforzar estas sensaciones con un resultado. La gente está enchufadísima y la primera piedra sobre la que construir será la primera victoria. Se siente el cariño de la afición, se intenta dar un punto más y ayudar al equipo”, sentenciaba el nuevo meta titular para Natxo.

"Siempre que el partido es sin premio es duro. Dejamos una imagen muy buena casi en la totalidad del partido. Es duro, pero creo que fue un día para reforzar lo positivo, que fueron muchas cosas y contra un gran equipo. Independientemente del resultado, hay que tener esa capacidad de ser autocríticos. Ya en Zaragoza mostró en orden en defensa muy bueno, no sólo cuando ellos tienen el balón, sino nosotros también. Creo que el equipo va encontrando el equilibrio que necesita. Después de los partidos que llevábamos con los goles encajados estamos haciendo hincapié en ellos. El equipo responde", razonaba Javi Jiménez: "El equipo se fue cabreado y fue una noche larga porque muchas veces queda el resultado. Pero después del partido debemos poner una cortina. Al ver el partido repetido corroboraremos las sensaciones, que dentro del campo fueron muy buenas. El resultado fue duro, pero lo hicimos bien".

"Es una acción magistral de Portillo, es una jugada en la que estando apretado en línea de fondo saca un centro impresionante, Sadiq está solo, pero es más un acierto rival que un fallo nuestro", argumentaba el jiennense sobre el gol recibido: "Cada jornada está marcada en rojo. La semana que viene la Real, la siguiente el Cartagena. Entendemos cómo se siente la afición, nosotros también estamos mal, es nuestro trabajo y responsabilidad. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Nos empujan y lo notamos. Era complicado escuchar indicaciones del banquillo".