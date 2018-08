Una victoria de todos

El entrenador del Málaga, Juan Ramón Muñiz, dio a conocer sus impresiones tras la victoria del Málaga en su primer partido de Segunda en La Rosaleda. El técnico destacó el trabajo del equipo en general, a quien atribuyó la victoria, sin individualismos.

"Los jugadores han tenido que compensar el trabajo. Y es que los fines de semana serán difíciles", señalaba Muñiz: "Los partidos duran 90 minutos, son muy igualados y en cualquier momento puede venir ocasion de gol, así que hay que jugar con humildad y esfuerzo".

El entrenador blanquiazul se muestra en este punto muy centrado y humilde ante el 1-0 y asegura que no hay tiempo para celebraciones y que hay que seguir trabajando en busca de más victorias: "Todo esto es muy largo, no acaba hasta junio. Asi que hay que mantener regularidad y seguir trabajando con las ganas de ahora y preparar todo para el siguiente partido. La celebración no servirá de nada a partir de mañana".

Y es que, como deja claro el míster, el objetivo es sumar puntos: "Lo que da el morbo en cada partido es sumar. Eso es el fútbol. Si todo el año fuera sólo pretemporada, sería lo contrario. Allí no acuden televisiones ni patrocinadores. Pero aquí lo que interesa es la competición, las disputas".

A pesar de sus palabras, que defendían el trabajo global del conjunto, el técnico del Málaga también hizo algunas valoraciones sobre el trabajo de jugadores en particular. Es el caso del autor del gol, Leschuk. "Gustavo es un delantero que nos va a aportar mucho en la temporada. Salir 35 minutos y hacer el gol que supone la victoria le anima, porque se anima con eso. Los delanteros siempre están satisfechos con ello", decía. O también valoró el trabajo de Ontiveros: "Veo que hizo una buena acción para hacer contra, aunque la falta fue excesiva. Tuvo un rápido repliegue y transición también rápida que ayudó al equipo". Pero, en cualquier caso, Muñiz dejaba clara su real opinión: "Sería injusto nombrar solo a uno. Insisto en que es el equipo el que ha sumado los dos puntos".

El entrenador también hincapié en que hay que mantener la seguridad en cada encuentro: "Es importante mantenerla en ese aspecto, porque los equipos que suben suelen ser los que menos goles reciben. Al final, un Trofeo Zamora asciende y un Pichichi no. Hay que mantener una regularidad. Ese es el principal objetivo".

Muñiz no se fue sin dedicar unas palabras a la afición: "Agradezco el trabajo a la gente, que ha venido a ver un espectáculo, pero que ha trabajado también durante 90 minutos apoyando tanto tiempo en esta situación". Y es que el técnico asegura que todos curran en cada partido, ya sea desde las gradas o en el terreno de juego. "Esta unión es la fortaleza que ha de darnos a todos. El objetivo del jugador es estar satisfechos por el resultado y el juego, pero también ha de serlo por ver cómo la gente se va orgullosa a casa con el trabajo del equipo", concluyó Muñiz.