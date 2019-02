Animalistas reclaman la concesión de los terrenos de Parque Animal

Los terrenos pertenecen a Parque Animal

Fuentes municipales señalaron a este periódico que la concesión de los terrenos está a nombra de la asociación Parque Animal, que no está imputada en el caso, y no de su presidenta Carmen Marín, quien desde finales de 2017 cumple prisión por maltrato animal y falsedad documental, razón por la que no se le habría retirado aún la concesión, una respuesta que no convence a los colectivos de animalistas. En cuanto a la cesión de la gestión que en 2012 Parque Animal hizo a Home Animals (antigua Canes) por un periodo de ocho años, esta fue aprobada igualmente por el pleno por el anterior equipo de gobierno.