Un ex edil de CS dice que recibió presiones para cambiar su voto en Torremolinos

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Torremolinos, Juan Machío, aseguró ayer en el pleno haber recibido presiones por parte de la presidenta del Partido Popular de la localidad, Margarita del Cid, durante la celebración del pleno ordinario del pasado mes de marzo en el que se debatió la revocación de su cargo como representante de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, para que cambiara el sentido de su voto. "Si yo no hubiera tenido las presiones que usted [en relación a Del Cid] hizo sobre mí, y lo puedo demostrar, usted no estaría ahora mismo de presidenta de Mancomunidad", afirmó.

El edil realizó estas declaraciones durante la ratificación en el pleno de ayer de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 en el que se da validez al procedimiento seguido durante el pasado pleno de marzo. En esta sentencia, el juez sostiene que el punto número 2 en el que se aprobó el cese de Del Cid era correcto pero anula el punto 6 introducido por la vía de urgencia por parte del edil no adscrito con el que rectificaba el sentido de su voto al considerar que el punto ya se había debatido previamente. La moción se aprobó con la abstención del PP, que criticó que contra la citada sentencia aún cabe recurso.