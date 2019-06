Citan a Nozal como investigado en plenas negociaciones por la alcaldía de Mijas

Comienza la cuenta atrás para la constitución de los ayuntamientos y en Mijas apenas se han dado los primeros pasos para alcanzar un posible pacto de gobierno entre las tres principales fuerzas políticas. La situación, que ya de por sí resulta complicada debido a la mala relación existente entre los líderes de los tres partidos, se hace cada vez más cuesta arriba para el candidato a la alcaldía por el PP, Ángel Nozal, que ha sido citado a declarar como investigado, junto con el exconcejal de Hacienda, Mario Bravo, por el Juzgado número 1 de Fuengirola por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades deportivas locales por parte del Ayuntamiento.

Esta nueva citación se suma a otras siete causas abiertas contra el que fuera alcalde del municipio entre los años 2011 y 2015. Los hechos se remontan a dos años atrás, después de que el actual alcalde en funciones, Juan Carlos Maldonado, pusiera en conocimiento de la justicia las advertencias del interventor sobre esta materia basándose en informes municipales que alertaban sobre presuntas irregularidades en la justificación del global de los ingresos del Club Natación Mijas así como del Club Polideportivo Mijas. Estos mismos hechos también fueron denunciados más tarde por el concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez, ante la Fiscalía Anticorrupción.

Nozal, por su parte, negó ayer no tener conocimiento de dicho requerimiento, previsto inicialmente para el pasado martes y más tarde pospuesta para esta mañana, asegurando haber tenido noticias de la misma a través de la prensa, por lo que no acudirá a la cita en el juzgado a la hora prevista. “Como presunto investigado tengo derecho a saber qué se investiga y a acudir con un letrado. Primero porque fue hace cinco años y segundo porque un alcalde no puede saberlo todo. Pero me sorprende que otras personas sepan que nos van a llamar a declarar y los presuntos imputados no sepamos nada”, criticó Nozal, que aludió a una posible estrategia de Maldonado contra su persona para condicionar su salida de la política de cara a la posibilidad de facilitar un acuerdo entre PP y Ciudadanos.

Sobre el caso, hizo hincapié en que “Maldonado conocía las advertencias del interventor, en las que decía que dichos pagos debían hacerse bajo la figura de subvención y no de prestación de servicios, desde junio de 2015 y, sin embargo, continuó haciéndolo de la misma manera hasta 2017”.

La citación se produce apenas una semana después de las elecciones municipales en las que el Partido Popular resultó ser el más votado con 7.322 votos y nueve concejales. A estos le siguen los 6.610 votos hacia el PSOE, que se hizo con ocho concejales, uno más que en las pasadas elecciones. Ciudadanos, en tercera posición, se queda con seis ediles, creciendo también en uno con respecto a 2015, y Podemos y Vox con un edil cada uno.