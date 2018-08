Crean en Marbella una plataforma para pedir mejoras en los autobuses

Vecinos de Marbella han iniciado una campaña en redes sociales para reclamar mejoras en el transporte urbano de la ciudad. Frecuencias bajas en el paso de los autobuses, retrasos o la falta de bonos para los jóvenes son algunas de las principales demandas de los usuarios. "Pedimos, en primer lugar, que haya más inversión para mejorar la frecuencia y el estado de los autobuses. Y, en segundo lugar, la puesta en marcha de incentivos como un bono joven con precios reducidos que creemos incentivaría el uso del autobús y daría más posibilidades a la gente", explica Francisco José Morales, fundador de la página de Facebook 'Autobuses Dignos Para Marbella' junto a otros tres compañeros. "Lo que nos ha llevado a montar esta plataforma es básicamente haber sido usuarios del transporte público en Marbella y haber sufrido todos los problemas que tiene, como son los retrasos continuos, la lentitud del servicio o el mal estado de los propios autobuses", comenta.

Entre algunas de sus propuestas se encuentra la instalación de paneles informatizados en los que pueda conocerse en tiempo real el tiempo de llegada del autobús a la parada. También proponen la gratuidad de los transbordos y un bono de descuento para los jóvenes. "Existe en otras ciudades y creemos que se puede implantar también en Marbella. Los precios por lo general son similares a otras ciudades mientras que el bono mensual nos parece excesivo", agrega.

Por otro lado, critica que "otro problema es que debido a la falta de autobuses a veces usan autobuses que no son de planta baja, sino que son para distancias más largas, y esto es un problema porque no pueden usarlo personas en silla de ruedas porque no tienen forma de acceder por las escaleras ni hay espacio para que pase la silla de ruedas. Esos autobuses directamente no deberían usarse par el servicio urbano", señala. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la ciudadanía y pide a los conductores que no aparquen en las paradas de autobús, una práctica habitual en algunas zonas, pues de esta manera obstaculizan el acceso al autobús de los usuarios con silla de ruedas.

En lo que se refiere a los retrasos, asegura que es habitual que se produzcan retrasos de entre 10 y 20 minutos en algunas líneas en determinadas horas. "Y aunque es menos habitual, nos llegó un mensaje de una usuaria que estuvo 45 minutos en la parada esperando a un autobús que tiene una frecuencia de 20 minutos a las 15:00 de la tarde en una parada que está a pleno sol", relata.

"Si la campaña tiene suficiente éxito intentaremos reunirnos con los diferentes partidos políticos municipales y también con el equipo de gobierno del Ayuntamiento para explicarles nuestras demandas y a partir de ahí nos plantearíamos otro tipo de actuaciones según el apoyo que tenga la iniciativa entre la gente", concluyó.