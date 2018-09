Cs y PSOE celebran dos años de estabilidad en Mijas

El pacto de gobierno entre Ciudadanos y PSOE en Mijas se mantendrá vigente hasta el final del mandato. Así lo aseguran al menos los responsables de ambos partidos a nivel local, cuando se cumplen dos años de la firma del acuerdo, pese a la crisis política que atraviesa Andalucía. Un adelanto de las elecciones autonómicas no supondría, por tanto, la ruptura de las relaciones entre el grupo liderado por el alcalde, Juan Carlos Maldonado, y el del socialista José Antonio González. "Nosotros estamos cumpliendo con nuestro acuerdo programático y entiendo que lo que ocurra a nivel autonómico no hay que vincularlo a otras administraciones", aseguró Maldonado. Y en las mismas líneas se manifestó su socio de gobierno, quien considera que "lo que ocurra a nivel autonómico o nacional, más allá de que pueda crear diferencias políticas a lo largo de lo que queda de legislatura y sobre todo de cara a la campaña que parece ser que se avecina, no va a afectar a nivel local".

Ciudadanos y PSOE rubricaron un nuevo pacto de gobierno en septiembre de 2016 tras el fracasado con el Partido Popular. Un inicio de legislatura que estuvo marcado por los continuos desencuentros entre ambos partidos y un pacto que no estuvo exento de críticas, tras lo cual ambos socios de gobierno, entonces con Fuensanta Lima al frente del PSOE, emprendieron un nuevo camino de cara a conseguir la más que 'imprescindible' estabilidad política en el municipio. Dos años después, ambos realizan un balance positivo de los resultados alcanzados hasta la fecha, aunque también han existido algunas diferencias. No obstante, pese a los últimos desencuentros en redes sociales entre algunos de sus concejales, que se empeñan en calificar como "hecho puntual" o "una pequeña salida de tono", la relación entre ambos partido parece buena y rechazan cualquier tipo de fisura interna. "Salvando las diferencias políticas que existen, como es natural, en líneas generales la comunicación con el resto de concejales de Ciudadanos es fluida. Cuando tenemos un problema que afecta a varias áreas o hay disparidad de criterios siempre intentamos que haya consenso a la hora de tomar alguna decisión", señaló González. "La valoración de estos dos años es positiva pues realmente el municipio vive ahora en un ambiente de normalidad democrática y existe una participación de distintas fuerzas políticas en el equipo de gobierno", apuntó, por su parte, Maldonado.

Y es que pese a los esfuerzos de ambos partidos lo cierto es que los cinco ediles de la formación naranja y los siete del grupo municipal socialista no sumaban la mayoría absoluta necesaria para la aprobación de determinados temas de interés en los plenos. Con lo que, de cara a desbloquear asuntos de calado como los presupuestos, el actual ejecutivo local formado por Ciudadanos y PSOE firmó un acuerdo programático de 28 puntos con el edil de Costa del Sol Sí Puede para garantizar así la estabilidad política en el municipio hasta el final del mandato. "Ahora tenemos una estabilidad en el municipio que nos ha permitido seguir en la senda de toma de decisiones para la puesta en marcha de infraestructuras y servicios para los ciudadanos de Mijas que están haciendo que el pacto que hemos establecido esté en un grado de ejecución muy elevado", indicó Maldonado.