Denuncian el estado del centro para menores de Estepona que lleva dos años cerrado

Sin puertas, sin ventanas y en estado de evidente abandono. Así es como se encuentra el antiguo centro para menores inmigrantes de Isdabe, en Estepona, que la Junta de Andalucía cerró hace dos años por discrepancias con la anterior concesionaria. Desde entonces, el centro no solo se encuentra en desuso sino que además ha sido desvalijado, según denunciaron ayer desde el Partido Popular. "Hace unos meses denunciamos que el edificio estaba cerrado y que no se estaba utilizando. La pena es que lo que hace unos meses era un edificio en desuso hoy es un edificio inservible", criticó el alcalde de Estepona, José María García Urbano, quien señaló que "aquel día aventuré que si no se tomaban medidas rápidas el edificio podía ser vandalizado y desmantelado y hoy es una triste realidad ver como ya están sin puertas, sin ventanas, sin aluminio, sin cables. Es un edificio que estos momentos es inservible".

El centro, que funcionó durante diez años, servía para acoger a los menores inmigrantes no acompañados que llegaban en pateras. Por lo que, atendiendo a la situación actual, el PP anunció ayer que va a solicitar a la Junta una partida urgente para reformar el centro y reabrir sus puertas con este fin. "Clama al cielo que llegando como llegan hasta nuestras costas cientos de inmigrantes y entre ellos menores extranjeros no acompañados y necesitando plazas tengamos un centro de estas características cerrado a cal y canto", denunció ayer la vicesecretaria general de Sociedad del Bienestar del PP Andaluz, Ana Maestre. "Este centro no puede seguir cerrado mientras hay menores que han estado retenidos en los barcos, en comisarías o durmiendo hacinados en pasillos porque los centros están saturados", añadió.

Después de diez años la Junta lo clausuró en 2016 por discrepancias con la concesionaria

En cifras, Maestre indicó que en lo que llevamos de año han llegado 2.200 inmigrantes a la provincia de Málaga, y se estima que a final de año serán unos 4.000, de los que el 1 por ciento son menores extranjeros no acompañados. "El año pasado llegaron 35 menores hasta nuestra provincia y en lo que llevamos de año ya son 20. Son cifras muy alarmantes que nos tienen que hacer reflexionar", apostilló.

Por su parte, la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, que acompañó a Maestre durante una visita al centro junto al alcalde de Estepona, informó que "exigiremos a la Junta de Andalucía que de manera urgente arbitre una partida presupuestaria para que como medida excepcional se pueda llevar a cabo la obra urgente para que este centro pueda volver a abrir sus puertas y albergar a los menores que ahora mismo están en Andalucía durmiendo en sacos de dormir, en patios de comisarías de policía o bien hacinados como han estado muchos en los barcos por falta de recursos en tierra y poder dignificar la vida de esos menores a los que ahora mismo se les está dando un trato inhumano".

Por último, preguntados por esta cuestión, desde la Junta de Andalucía señalaron que "se va a hacer una revisión y las labores de mantenimiento que sean pertinentes para solucionar los problemas que pueda tener el centro".