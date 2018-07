Denuncian retrasos en la ampliación de un instituto en Torremolinos

A poco más de un mes para que dé comienzo el nuevo curso los padres de los alumnos del instituto Concha Méndez Cuesta de Torremolinos han mostrado su preocupación por el retraso de las obras de ampliación del centro para albergar las nuevas líneas de bachillerato. Se trata de una reivindicación del AMPA Los Olivares desde la creación del instituto hace aproximadamente diez años debido al crecimiento de la zona y el aumento de los alumnos que llegan a través de los dos colegios adscritos: CEIP El Pinillo y CEIP Mar Argentea.

Es por ello que el próximo curso 2018/2019 se comenzará a impartir bachillerato en el IES Concha Méndez Cuesta, respondiendo así a las peticiones de la comunidad educativa. Sin embargo, la implantación del bachillerato llevaba aparejada una serie de obras que no estarán listas a comienzos de curso. "Los padres vamos a luchar porque la obra esté hecha, pero lo que no queremos es sacrificar espacios de todos para que entren en bachiller. Lo que no entendemos es que se autoricen unas enseñanzas sin espacio, cuando todo estaba aprobado", señalaron desde el AMPA.

Las obras de ampliación supondrían, entre otras actuaciones, la creación de nuevas aulas para albergar al nuevo alumnado, así como la redistribución de los espacios existentes. Sin embargo, ante esta situación, la dirección del centro y como medida alternativa, ha optado por suprimir el uso de dos aulas, la de informática y la de laboratorio, para albergar a los dos primeros cursos de primero de bachiller. En total este año se han matriculado 64 estudiantes, 28 en la rama de Humanidades y 34 en la de Ciencias. Una solución que no termina de gustar a los padres, que incluso llegaron a proponer la instalación de aulas prefabricadas en los terrenos adyacentes al centro donde se van a realizar las obras de ampliación para evitar la eliminación de estos espacios. "No es justo que se eliminen espacios que no podrán utilizar otros alumnos cuando había ya una obra programada. No entendemos que se haya permitido que los niños se matriculen y se haya dotado de nuevo personal y sin embargo las obras no se hayan realizado", agregan.

Hasta la fecha los alumnos que finalizaban la secundaria debían matricularse en el IES Los Manantiales de la misma localidad, a una media hora del centro, para cursar el bachillerato. "Nos alegramos muchísimo del bachiller porque necesitábamos una instituto con bachiller y no han echado matrícula en otro sitio. Queremos que se queden en este centro, lo tenemos cerca de casa, nos gusta, conocemos al profesorado, a la directiva y no es lo mismo que tener que cambiar a otro que no tiene esa cercanía", apuntan desde la asociación de padres y madres", comentan. "Calculamos que en tres o cuatro meses estarían las obras, pero es que no han comenzado", apuntan.

Desde la Junta de Andalucía señalaron que el proyecto de ampliación del centro, adjudicado el pasado mes de noviembre, se encuentra actualmente en fase de supervisión y sigue los trámites establecidos, aunque no especificaron fecha de inicio de las obras.