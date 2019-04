“Desbloquear la ampliación del hospital es una prioridad”

Hace apenas tres semanas que Luisa Lorenzo asumió la gerencia de la Agencia Sanitaria Costa del Sol tras ser nombrada por el Consejo de Gobierno en sustitución de Torcuato Romero. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado vinculada al Hospital Costa del Sol de Marbella, por lo que conoce de primera mano las necesidades del centro sanitario y se muestra muy crítica con la paralización de las obras del hospital. Así, entre otras cuestiones, denuncia la falta de espacio con un edificio a medio terminar e insiste en la necesidad de desbloquear los trámites para que se pueda retomar la concesión de las obras de ampliación del centro. “Uno de los principales problemas de nuestro hospital es la falta de espacio físico. Estamos hablando de un centro construido hace 25 años para una población que ha crecido mucho desde entonces. Siempre estamos intentando rentabilizar las instalaciones, tenemos quirófanos y consultas abiertas mañana y tarde, y gracias a eso somos el hospital con menor lista de espera de toda Andalucía, pero todo eso es a costa de los profesionales”, explicó.

Nuevos servicios Entre otras especialidades, reclama un área de salud mental y otra de cuidados paliativos, que actualmente están concertados con Cudeca y AECC, y que espera puedan incorporarse en el edificio anexo al hospital, una vez recuperada la concesión de las obras de ampliación, que llevan diez años paradas

En este sentido, cabe recordar que el pasado miércoles el consejo de administración aprobó los últimos trámites para autorizar el pago de los 12 millones de euros que cuesta recuperar el proyecto, que lleva diez años paralizado. Entretanto, la nueva gerencia del hospital elaborará un nuevo plan funcional “porque el plan inicial se hizo hace once años y lo que estaba previsto no se adapta a las necesidades que tiene hoy el hospital”. “Seguramente incorporaremos especialidades que no tenemos como salud mental y cuidados paliativos, que actualmente están concertados con Cudeca y la AsociaciónEspañola Contra el Cáncer (AECC), entre otras especialidades que tendrán que estudiarse”, comentó.

Más intervenciones Entre sus primeras medidas al frente de la gestión del hospital destaca la puesta en marcha de un grupo de trabajo para incrementar el número de intervenciones realizadas durante el día para seguir reduciendo las listas de espera.

Lorenzo indicó que desde su llegada está manteniendo reuniones con cada una de las áreas asistenciales para recoger información y ver qué cuestiones son necesarias en cada una de ellas, no solo de cara a tener elaborado el nuevo documento antes del rescate de la concesión, sino también para resolver todas aquellas cuestiones del día a día en el hospital. Entre algunas de estas medidas, anunció que pondrá en marcha un grupo de trabajo para revisar el equipo quirúrgico del centro con el objetivo de aumentar el número de intervenciones por las mañanas y de esta manera seguir reduciendo las listas de espera.